Конец эпохи: Windows больше не самая массовая ОС в интернете

По данным исследователей веб-трафика, в марте 2017 г. разработанная Google ОС Android впервые опередила Windows среди пользователей интернета в мире. Эксперты объяснили это ростом рынка смартфонов, снижением рынка ПК и усиливающимся доминированием азиатских производителей.

Конец эпохи Windows

Сайт StatCounter, специализирующийся на анализе веб-трафика, обнародовал новые данные мирового рейтинга использования операционных систем. Как выяснилось, в марте 2017 г. по статистике использования интернета совокупно на настольных ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах мобильная ОС Android впервые в истории обогнала ОС Windows.

По данным исследователей, в марте 2017 г. Andoid занимал 37,93% интернет-рынка, в то время как Windows – 37,91%. Далее в рейтинге следует iOS

Некие неизвестные аналитикам операционные системы заняли 2,85% рынка (более всего их пользователей находится в африканской Республике Мали и Папуа – Новой Гвинее), а ОС Linux – 0,75%.

«Это стало важной вехой в истории мировых технологий и концом эпохи», - прокомментировал статистику генеральный директор StatCounter Аодхен Каллен (Aodhan Cullen). По словам аналитика, Microsoft занимала лидирующую позицию среди ОС с 1980 г., в то время, как Android пять лет назад занимал лишь 2,4 % рынка.

В марте 2017 г. Windows перестала быть самой массовой ОС в интернете, уступив первенство Android

В феврале 2017 г., по данным StatCounter, на Windows работали 38,6% интернет-пользователей, а на Android – 37,4%.

На карте, составленной экспертами, также есть данные об использовании ОС жителями территории России. Российские пользователи предпочитают выходить в интернет через Windows (70,28%), Android (13,76%), iOS (7,72%), OS X (5,08%) и «неизвестные операционные системы» - 1,82%.

Windows отступает в Азии

По словам Каллена, на снижение позиций Microsoft среди пользователей мировой сети повлияли три фактора: рост количества смартфонов и выходов с них в интернет, снижение продаж ПК и рост влияния азиатских производителей, использующих ОС Android, на мировом рынке гаджетов.

Аналитики отмечают, что Windows по-прежнему доминирует на мировом рынке операционных настольных систем - ПК и ноутбуков – ОС на этих девайсах использует 84% посетителей интернета. «Windows выиграла войну за декстопы, но поле битвы изменилось», - резюмировал глава StatCounter.

По оценке аналитиков, наиболее крепко ОС Windows держится на рынке Северной Америки, где она сохранила лидерство на всех платформах – ее доля составила 39,5%, далее следует iOS (25,7%) и Android (21,2%).

В Европе Windows практически в два раза обгоняет Android - 51,7% против 23,6%. По уже понятным причинам позиции Android оказались прочнее всего в странах Азии. Здесь мобильная ОС занимает 52,2% в сравнении с 29,2% Windows.