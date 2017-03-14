Россияне выпустили наночехол, «защищающий» iPhone от хакеров и спецслужб

Специализирующаяся на выпуске люксовых гаджетов и аксессуаров компания Gresso представила чехол для iPhone 7 с нанокарбоновым слоем, «делающий смартфон невидимым для злоумышленников».

Зачехленная безопасность

Российская компания Gresso, занятая выпуском премиальных смартфонов и аксессуаров к ним, представила в России новые чехлы для смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

На сайте компания подчеркивает сообщает, что чехлы Gresso Armor , «обеспечивают кибер-безопасность». Они изготовлены из экзотической кожи, инкрустированы 18-каратным золотом и содержат нано-карбоновый внутренний слой. Стоимость чехлов начинается от 18 тыс. руб., сейчас на них открыт предзаказ. Других деталей о новинке компания не раскрывает.

Как уверяет Gresso, нанокарбоновые чехлы помогают защитить устройство от подключения к нему третьих лиц. Как сообщает Gresso, работа над проектом велась более года, причем «компании удалось добиться 100% поглощения всех видов сигналов» и обеспечить «эффект, аналогичный «клетке Фарадея», применяемой для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей». В результате этого злоумышленникам невозможно прослушивать разговоры, активировать гаджет без ведома владельца, определять его координаты с помощью GPS или ГЛОНАСС.

Каким образом через такой чехол будет поступать сотовый сигнал при входящем вызове, компания не поясняет.

Свойства нанокарбона

Исследователи различных мировых лабораторий неоднократно делились деталями своих ноу-хау по созданию нанокарбоновой ткани. Ее главным преимуществом обычно называется повышенная в сравнении с обычной тканью прочность. Наряду с этим известно, что нанокарбоновая ткань способна проводить электрический ток, что позволяет использовать ее в носимой электронике.

Чехлы и телефоны Gresso

Gresso уже не раз выпускала на рынок дорогие чехлы для iPhone. Стоимость ее титановых чехлов с золотой отделкой начинается от 29 тыс. рублей.

Компания Gresso заявляет на своем сайте, что ее наночехлы обеспечивают кибер-безопасность iPhone

Компания неоднократно выходила на рынок и с премиальными версиями смартфонов. Так, осенью 2016 г. Gresso изготовила три экземпляра Apple iPhone 7 стоимостью $500 тыс. каждый. Устройства получили название iPhone 7 Black Diamond. Их корпус выполнен из титана и окрашен в черный цвет. Сзади к корпусу прикреплена панель, инкрустированная 1450 черными бриллиантами общим весом 102 карата. На панели имеется логотип Gresso. Он и кольцо вокруг тыловой камеры выполнены из 18-каратного золота весом 10 г. Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ.

В линейке гаджетов компании также значится смартфон для «представителей верующей и православной элиты» Gresso Meridian. Покрытый чистым сусальным золотом девайс с инкрустированными бриллиантами клавишами стоит от 380 тыс. руб. до 1,5 млн руб.