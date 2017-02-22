Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря»

Российская студия Cats Who Play выпустила игру «Сирия: Русская буря», посвященную реальному военному конфликту, в котором принимает участие Россия. Игра основана на Warfare, выпущенной в 2008 г. Разработчики попытались максимально реалистично подойти к воссозданию местности, а также вооружения и личного состава участников конфликта.

В Steam появилась «Сирия: Русская буря»

В игровом магазине Steam появилась игра «Сирия: Русская буря», разработанная российской студией Cats Who Play. Игра вышла 21 февраля – по-видимому, выпуск приурочен ко Дню защитника Отечества. Название для распространения за рубежом – Syrian Warfare.

«Русская буря» представляет собой военную стратегию в реальном времени. Судя по странице компании-разработчика в Steam, это первая ее игра в таком жанре. «Русская буря» дает возможность принять участие в военном конфликте в Сирии, где военные формирования Башара Асада (Bashar Assad) и российские спецподразделения сражаются с террористическими группировками. Все, что вы видите в новостях, теперь можно увидеть изнутри – так позиционируют игру разработчики.

История создания

«Русская буря» до некоторой степени представляет собой реинкарнацию Warfare, выпущенной в 2008 г., но в совершенно других декорациях. Если в прежней игре приходится сражаться на условной гражданской войне в Саудовской Аравии, то в «Русской буре» война совершенно реальна и современна, включая все локации, например, Алеппо и Дамаск, а также организации, например, запрещенное в России ИГИЛ.

Сбор средств на «Русскую бурю» частично проходил на краудфандинговой площадке Boomstarter. Из требуемого p1 млн было собрано p50,7 тыс., то есть 5%. Количество спонсоров достигло 71. Сбор средств был завершен 21 июня 2016 г.

Официальный трейлер военной стратегии «Сирия: Русская буря»

Идея и сценарий «Русской бури» принадлежат Виталию Шутову, который руководил выпуском Warfare, «Альфа: Антитеррор» и «Код доступа: Рай». Проект возглавлял Дмитрий Бабкин. Компания Cats Who Play была создана в 2005 г. бывшими сотрудниками другой студии – GFI Russia, ранее известной как MiST Land. В портфеле MiST Land присутствуют игры «Альфа: Антитеррор», «ДЖАЗ: Работа по найму» и Warfare. Сама Cats Who Play известна проектами «Власть закона» и «Три богатыря».

Арсенал и другие возможности

«Русская буря» примечательна тем, что выбор оружия напоминает реальный арсенал участников конфликта. Например, сирийские отряды могут одновременно использовать танки разной степени современности, от Т-55 до Т-90. Наиболее пестрый арсенал в игре применяют террористы, поскольку он собран из захваченного и самодельного оружия. При этом техника в игре работает без шкалы жизни, расчет повреждений производится помодульно, учитывается защита модуля и сила поражающего фактора. Повреждения сказываются на работе модулей, полевой ремонт спасает функциональность, но не броню. Есть возможность захвата трофейной техники.

Личный состав также действует достаточно реалистично. Некоторые части, находящиеся под управлением игрока, не очень хотят сражаться, вплоть до попыток покинуть поле битвы. Персонажи с характерными мусульманскими признаками не обязательно оказываются террористами. При этом на стороне ИГИЛ (запрещена в России) в игре могут выступать террористы-смертники. Солдаты и техника переходят из миссии в миссию, при этом опыт солдат растет. Игрок сам подбирает состав основной команды и подкрепления для миссии, сам распределяет между участниками оружие.

Игровой процесс стратегии «Сирия: Русская буря»

Инструментарий игры дает возможность ставить дымовые завесы, проводить высадку с вертолетов, штурмовать здания, вызывать авиаудары, использовать активную защиту и тепловые ловушки. Первые пользователи «Русской бури» отмечают качественную анимацию, проработанную физическую систему разрушения объектов и широкие тактические возможности войск, а также хороший сюжет игры. Из 102 обзоров игры, вывешенных на Steam, 95 дают положительную оценку.

Системные требования

Для «Русской бури» желателен процессор Intel Core i5-4400 с частотой 3,1 ГГц или AMD A10 6800K с частотой 4,1 ГГц. Однако минимальные требования позволяют запускать ее на Intel Core i3-2100 с частотой 3,1 ГГц и AMD A10 5800K с частотой 3,8 ГГц. Также для игры рекомендована видеокарта уровня GeForce GTX 760 на 2048 МБ или Radeon R9 280 на 2048 МБ, но можно обойтись GeForce GT 440 на 1024 МБ или Radeon HD 4890 на 1024 МБ.

В остальном «Русская буря» требует 64-битную Windows 7/8/10, оперативную память объемом 4 ГБ, DirectX версии 9.0c и 10 ГБ места на диске.