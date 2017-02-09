Новый iPhone сменит название и будет стоить $1000

Следующий iPhone, выпуск которого ожидается в 10-летний юбилей гаджета, станет самым дорогим в смартфоном Apple. Его цена будет не ниже $1 тыс.

Крутой и дорогой

Цена следующей модели iPhone, приуроченной к десятилетию гаджета, будет начинаться от $1000. Об этом пишет онлайн-журнал Fast Company со ссылкой на собственный источник в компании Apple.

Информация выглядит достоверно. Сейчас 256-гигабайтная версия iPhone 7 Plus продается по цене от $969, а будущий iPhone, как ожидается, оснастят рядом дополнительных преимуществ.

В частности, это может быть OLED-дисплей, занимающий всю переднюю модель смартфона и стоящий вдвое больше, чем традиционный LCD-дисплей. Кроме того, новый смартфон, скорее всего, будет оснащен большим объемом памяти, чем его предшественники, и более емкой батареей.

Споры о том, как будет называться новый 5,8-дюймовый iPhone, пока ведутся. Согласно традиции именования устройств, следующим индексом смартфона должно быть iPhone 7s, однако есть мнение, что он получит индекс iPhone 8. Fast Company утверждает, что в компании обсуждается более торжественное юбилейное имя iPhone X.

Младшие братья iPhone X

Возможно, что наряду с пока безымянным 5,8-дюймовым iPhone Apple презентует 4,7-дюймовую модель (предположительно, iPhone 7s) и 5,5-дюймовую модель (iPhone 7s Plus).

Вопреки традициям Apple, юбилейный «яблочный» смартфон может получить торжественное имя iPhone X

Обе эти модели будут выпущены с классическими жидкокристаллическими дисплеями. Предложение о производстве OLED-дисплеев для смартфонов калифорнийской компании высказывали несколько азиатских производителей, однако, по мнению экспертов, стандартам качества Apple может соответствовать только Samsung.

Предположительно, 5,8 и 4,7- дюймовые гаджеты будут оснащены камерами с двойными линзами. Что касается iPhone 8 (iPhone X), его задняя панель может быть изготовлена целиком из стекла, а не из металла (не исключено, что стеклянным будет вообще весь корпус смартфона).

По словам источника издания, Apple работает над тем, чтобы полностью избавить iPhone от физической кнопки Home, перенеся ее под поверхность дисплея. Таким образом, она станет сенсорной, ее не нужно будет нажимать.

Кроме того, могут уйти в прошлое физические кнопки, расположенные сегодня на боках смартфона – вместо них также будут сенсорные вставки по краям. Поставщиками модемов в новый iPhone станут, скорее всего, Intel и Qualcomm.

Потребители дождутся осени

По данным источника, Apple планирует сотрудничать с Lumentum, одним из ведущих мировых производителей лазерного оборудования со штаб-квартирой в Калифорнии. Сотрудничество будет вестись в сфере применения в iPhone 3D-технологий.

«Пока неясно, как именно они будут применяться. Возможно, это будет технология распознавания лиц или проверки подлинности пользователя. Возможно, будет использована в камерах. А возможно, речь идет о приложениях дополненной реальности», - отмечает издание.

Сроки презентации новых смартфонов пока могут лишь предполагаться. По данным издания, в начале года Apple обычно выпускает порядка 100 тыс. новых смартфонов для тестирования. Официальный показ новых моделей, как правило, проходит в мае и выходит на полное производство ближе к августу.