На Nissan поставят автопилот от марсоходов

Nissan создала систему SAM, которая поможет автомобилям с автономным управлением обходить нестандартные ситуации при помощи вмешательства удаленного оператора. При разработке системы использовались технологии NASA.

Интеллектуальная система от Nissan

Японский автомобильный производитель Nissan на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES) представил ряд разработок в области интеллектуальных систем управления транспортом и подключенных автомашин (connected cars). Презентацию вел президент Nissan Карлос Гон (Carlos Ghosn).

В частности, была проведена демонстрация работы системы Seamless Autonomous Mobility (SAM, «бесшовная автономная мобильность»), созданной при участии NASA. Она предназначена для будущих автомобилей с автономным управлением и будет использоваться в нестандартных ситуациях.

Когда искусственного интеллекта не хватает

В ходе демонстрации был продемонстрирован сценарий, когда автомобиль с автономным управлением оказывается в зоне дорожно-транспортного происшествия. В этом месте движение регулируется вручную сотрудниками полиции и не соответствует дорожной разметке и сигналам светофора.

Для таких ситуаций и разработан SAM. Установленные в машине специальные датчики смогут определить, что ситуация на дороге не позволяет системе управления автомобилей самостоятельно принять решение. В этом случае осуществляется соединение с центром управлением, в котором будут находится специально обученные менеджеры.

Беспилотный электромобиль Nissan

Получив изображение с места ситуации, менеджер оценит происходящее и нарисует для автомобиля виртуальный маршрут передвижения. После того, автомобиль преодолеет соответствующую зону, он продолжит управлять своим движением самостоятельно.

Решение, принятое менеджером, будет сохранено в «облаке». Другие автомобили, которые окажутся в данной зоне, смогут также воспользоваться данные решением. Одновременно один менеджер сможет следить за движением до 10 автомобилей.

Разработки NASA

В основу системы SAM легла созданная NASA технология Nasaverve, используемая для визуализации и наблюдения за устройствами в космосе, в частности, за марсоходами. Марсоходы используют технологию автономного управления для уклонения от столкновений с объектами и расчета безопасного пути в непредсказуемых ситуациях. Там, где автоматике сложно принять решение, в процесс управления вмешивается сотрудник NASA, прокладывая маршрут и отправляя на борт марсохода команду для исполнения.

В Nissan подчеркивают, что система SAM сможет использоваться в различных автомобилях, а не только в машинах, разработанных японской компанией. «Наша цель – изменить транспортную инфраструктуру, – говорит Лиам Педерсен (Liam Pedersen), глава разработок в области автономных автомобилей Nissan в Кремниевой долине и бывший научный сотрудник NASA. – Мы хотим уменьшить уровень смертности на дорогах, поэтому нам нужно больше таких автомобилей.

Электромобиль с автономным управлением

Nissan ведет активные разработки в области систем автономного управления автомобилями. В прошлом году компания представила систему ProPilot, которая позволяет автомобилю самостоятельно управлять своим движением в рамках одной полосы – до следующего транспортного средства.

Система ProPilot используется в автомобилях серии Serera, которые продаются на японском рынке. Nissan будет расширять линейку автомобилей с системой ProPilot, в частности, она будет установлена на Nissan модели Qashqai для европейского рынка и новые электромобили серии Leaf.

В 2018 г. – в рамках второго этапа по переходу к беспилотному транспорту – Nissan планирует представить систему, управляющую движением автомобиля в рамках двух полос. А в 2020 г. должны появится системы, полностью управляющие движением автомобиля на городских улицах.

Японский интернет-провайдер протестирует беспилотное авто

Кроме того, в ходе CES было объявлено о достижении договоренности между альянсом Renault-Nissan и японским интернет-провайдером Dena. Опыт Dena будет использован в разработке новых мобильных сервисов. Компании договорились о проведении совместного тестирования в 11 японских городах беспилотных автомобилей для коммерческого использования. В 2020 г. зона тестирования будет расширена до столицы Японии Токио.