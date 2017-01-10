Casio выпустила «умные часы» под управлением Android

Casio представила «умные часы» Pro Trek Smart WSD-F20 под управлением системы Android Wear. Они оборудованы цветным сенсорным дисплеем и GSP-навигатором и способны осуществлять offline-навигацию.

Android-часы от Casio

Компания Casio представила «умные часы» Pro Trek Smart WSD-F20. Презентация состоялась на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES).

Часы работают под управлением операционной системы Android Wear (версия системы Android для «умных часов») и поддерживают установку соответствующих приложений. Управление часами осуществляется путем установления Bluetooth-соединения со смартфонами - с этой целью Casio выпустила специальные приложения для Android и iOS. Также часы поддерживают Wi-Fi-соединение.

Цветной сенсорный дисплей

Часы оборудованы цветным сенсорным дисплеем. В устройство встроен GPS-навигатор и обеспечена поддержка японской навигационной системы Michibiki, в будущем планируется поддержка и российской системы ГЛОНАСС.

Часы позволяют осуществлять навигацию по картам, в том же числе поддерживает offline-навигация (в местах с отсутствием сотового сигнала) с заранее установленными картами. Pro Trek Smart ориентирован, в первую очередь, на любителей походов, рыбалки, видных видов спорта, велосипедного спорта и сноуборда. Для этих целей Casio создала соответствующие приложения. Часы обладают водозащитой на глубине до 50 м.

Часы Casio Pro Trek Smart WSD-F20

В числе прочего, Pro Trek Smart способны запоминать маршрут, высчитывать количество пройденных шагов и т.д. Кроме того, устройство снабжено встроенным микрофоном, который позволяет делать голосовые записи во время движения с привязкой к координатам.

Компактные камеры Casio

Время работы часов без подзарядки - около суток. Часы поступят в продажу в конце апреля, цена на американском рынке составит $500.

Часы как монитор для компактной камеры

Еще одна опция новых часов - связка с серией компактных камер FR100/FR200, предназначенных для ношения на голове подобно Go Pro. Сейчас камеры продаются на рынке Японии и стран Азии. Цена FR200 составляет $450, данный комплект включает в себя компакт монитор для просмотра изображения с камеры.

Камеру можно приобрести по меньшей цене - без монитора. Цена в этом случае будет примерно на $100 меньше, а часы Pro Trek Smart как раз могут заменить монитор для данной камеры.