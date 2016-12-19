Oracle запускает облачный сервис под закон о хранении данных в России

Oracle начинает продажи в России своих облачных инфраструктурных и платформенных решений по модели, предусматривающей шифрование данных на стороне заказчика, что с точки зрения компании обеспечит услугам полное соответствие с российскому законодательству о локализации персональных данных россиян на территории нашей страны.

Начало продаж универсального решения

Oracle начинает продавать в России свои облачные сервисы Cloud Machine — «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS), благодаря которым заказчики смогут «прописать» публичное облако Oracle в своих ЦОДах на территории нашей страны.

Региональный директор Oracle в России и СНГ Олег Жуков объясняет, что ранее у клиентов компании было два варианта: покупка лицензии на программные продукты с развертыванием их на собственных мощностях и подписка на сервис в публичном облаке, управляемом Oracle. Теперь к ним добавилась третья: сервисы также станут работать на серверных мощностях Oracle, как и в стандартном публичном облаке компании (функциональных отличий не будет), но все данные будут зашифрованы, ключи шифрования станут храниться у заказчика, а действия администраторов Oracle будут протоколироваться. «В результате клиент сможет разворачивать собственную сиcтему контроля безопасности внутри своей сети под защитой собственного межсетевого экрана (файрвола)», — говорит Жуков.

В американской компании уверены, что такая схема взаимодействия с клиентами в России позволит им решить задачи локализации данных (таких как персональные, содержащие банковскую или коммерческую тайну, а также секретную информацию) в соответствии с последними требованиями российского законодательства. Они, в частности, предписывают обрабатывать персональные данные россиян исключительно на территории нашей страны.

Oracle запускает в России облачный сервис, соответствующий закону о локализации данных

В Oracle указывают на то, что предлагаемое решение не только обеспечит сохранение контроля заказчиков над данными, но и минимизацию задержек в сети — например, за счет размещения данных ближе к пользователям или при построении конфигурации «active-active» с резервированием узлов и синхронной репликацией.

«При этом, поскольку в ЦОДе и в облаке Oracle используется одно и то же программное и аппаратное обеспечение, приложения и данные можно переносить между ними, по сути, со скоростью их миграции», — отмечает Олег Жуков.

Схема работы Oracle Cloud Machine (источник: Oracle)

Oracle Cloud Machine входит в семейство сервисов Oracle Cloud@Customer и станет предлагаться клиентам по подписке.

Еще два решения компании — Exadata Cloud Machine и Big Data Cloud Machine ожидаются к выпуску в этом финансовом году Oracle.

На кого ориентировано решение

Cтарший вице-президент по направлению Oracle Cloud Стив Дахеб считает новое предложение выигрышным вариантом для решения задач тестирования и разработки, называя его эффективной платформой для переноса критически важных бизнес-приложений, таких как ERP, CRM, систем биллинга и др.

«В отраслевом разрезе Oracle Cloud Machine обеспечит выгоды прежде всего телекоммуникационным, розничным и финансовым организациям — как в части оптимизации затрат, так и операционной гибкости», — считает поставщик.

В компании полагают, что Cloud Machine привлечет не только крупные, но и небольшие компании, которые ограничены в своем бюджете. Они смогут заменить традиционные серверы облачными из Oracle, а затраты на них из капитальных перейдут в разряд операционных.

«Наконец, новое облачное решение будет выгодно и компаниям, не являющимся клиентами Oracle, — тем, кто планирует перенос в облако приложений других поставщиков», — говорят в Oracle.

Ценовая политика

Биллинговая модель у Oracle Cloud Machine такая же, как у публичного облака Oracle Cloud — заказчик платит за сервис по факту использования или по фиксированному тарифу.

По виду оплаты облачные сервисы Oracle Cloud Machine делятся на две категории — измеряемые (metered) и неизмеряемые (non metered), то есть сервисы с фиксированной ежемесячной оплатой. Последнее означает просто подписку на установленный срок с помесячной оплатой независимо от количества реально потребленных ресурсов, максимальный объем которых также определяется изначально. Измеряемый же сервис оплачивается за фактически потребленные ресурсы — только тогда, когда в этом сервисе есть необходимость, включая почасовую поддержку.

По данным Oracle, в России коэффициент использования вычислительных ресурсов в среднем составляет лишь 20%. В результате только за счет этого облачная модель PaaS с «оплатой по факту» дает экономию в пять раз, считают в компании. Еще одно наблюдение Oracle: подавляющее большинство нагрузок обычно приходится на среды разработки и тестирования, хотя используются они обычно лишь в рабочие часы. Облачная модель с ее гибкой оплатой дает в этом случае дополнительную экономию в 3-4 раза. В результате, как считают в компании, переход к публичному облаку в ЦОДе заказчика позволяет сократить затраты в общей сложности примерно в 10-15 раз.