Видеоконференцсвязь Концерна «Автоматика» стала более функциональной

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех выводит на рынок обновленные версии системы защищенной видеоконференцсвязи (ЗВКС) IVA AVES S и видеотерминала защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO. Обновленная IVA AVES S (версии 2.4), разработанная НИИ «Масштаб», стала ещё более надежной и удобной. Благодаря улучшенным техническим характеристикам система легко совместима с ВКС различных производителей.

Система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S является совместной разработкой НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» и ГК «ХайТэк» и обеспечивает удобные и надежные коммуникации руководителей и сотрудников вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).

В новой версии системы улучшен функционал работы с контентом, добавлен автодозвон (в случае разрыва соединения), добавлена поддержка строгого ограничения по времени проведения мероприятия, появилась возможность создания списка мероприятий для быстрого поиска и другие удобные функции для бизнеса. Доработка технических характеристик позволила добиться полной совместимости программной платформы разработки НИИ «Масштаб» с ВКС различных производителей, что дает заказчикам возможность плавного перехода на отечественные решения. Также решение IVA AVES S протестировано на совместимость с оборудованием для видеоконференцсвязи - видеотерминалами Yealink и LifeSize.AVES S версии 2.4 - это удобный для пользователя инструмент создания сеансов ВКС, который не требует дополнительного программирования функций.

В дополнение к данному решению был анонсирован видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO (версия 579). Управление данной системой происходит через интуитивно понятный графический интерфейс с помощью пульта дистанционного управления. Использование IVA LARGO позволяет экономить время и средства - совещания можно проводить прямо с рабочего места руководителя, без необходимости командировок и отрыва от рабочего процесса.

Качество связи IVA LARGO стало ещё более стабильным благодаря возможности подстраиваться под характеристики доступного канала связи: менять разрешение изображения на более высокое в случае с более высоким качеством связи и более низкое, когда качество связи хуже.

«Разработки, представленные дочерним предприятием Концерна – НИИ «Масштаб», имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и входят в единый реестр российского программного обеспечения. Помимо высокой степени защиты информации и наличия полного комплекта сертификатов, обновленные версии IVA AVES S и IVA LARGO позволяют расширить номенклатуру совместимого с ними серверного и пользовательского оборудования, что позволяет нам предлагать комплексные решения и расширять круг своих заказчиков», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.