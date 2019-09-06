Лайфхаки
Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации
ИТ в бизнесе
Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Впервые возможность проголосовать в Москве на цифровых участках, оснащенных терминалами для голосования концерна «Автоматика» коскорпорации «Ростех», получат избиратели из регионов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и глав регионов. В единый день голосования 8 сентября терминалы будут работать на 30 московских участках.

Пилотный проект позволяет принять участие в выборах жителям регионов, которые по каким-либо причинам в день голосования будут находиться в Москве. Терминал ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании.

«Терминал концерна «Автоматика» участвует в пилотном проекте, который призван расширить возможности избирателей. На цифровых участках в Москве жители регионов, находящиеся в этот день в столице – по работе или на отдыхе, впервые смогут выбрать губернатора или депутата с помощью цифровых технологий. Избирателю нужно только заранее прикрепиться к удобному для него цифровому участку, а затем прийти туда с паспортом 8 сентября», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В эксперименте участвуют 20 субъектов Российской Федерации: от дальнего Востока (Сахалин) до Курской области и Санкт-Петербурга на Западе, от Астраханской области на Юге до Мурманской области на Севере.

Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных. В соответствии с федеральным законом от 29 мая 2019 г. «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках…», прибор станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в Москве в единый день голосования 8 сентября.

Платформа терминала построена на новейших микроконтроллерах, программирование которых осуществляется в момент сборки устройства, что исключает вмешательство в систему на избирательном участке.

В межвыборный период терминал может использоваться для анкетирования, проведения социологических исследований и референдумов.

Другие материалы рубрики

«Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток

ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества

Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019

Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту

Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике

Регионам выдадут 5 миллиардов на систему защиты от компьютерных атак, созданную ФСБ

Техника

7 лучших умных часов: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут

Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии