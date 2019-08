Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений

Семнадцатилетний школьник из Ставрополя Кирилл Павкин, завоевал первое место в экспериментальной компетенции разработки бизнес-приложений S09 «IT Software Solutions for Business Sandbox». В этой компетенции c 23 по 26 августа 2019 г. соревновались девять участников из Казахстана, Малайзии, Марокко, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Их результаты оценивали эксперты международного жюри из Коста-Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали для разработки трое участников, остальные шестеро - C# и Android Studio.

Все победители в качестве специального приза от фирмы «1С» получили приглашения на стажировку со стипендией в Центр разработки и обучения «1С» и к ведущим партнерам «1С». Они смогут пройти обучение с привлечением ресурсов ведущих базовых кафедр 1С и принять участие в интересных проектах автоматизации на платформе «1С:Предприятие».

Результаты шести лучших участников, отмеченных медалями

Главный эксперт Джои Манансала (Joey C. Manansala Jr.), Филиппины, отметил, что целью экспериментальной компетенции была оценка 1C:Предприятия наряду с другими платформами разработки для принятия решения о включении системы в инфраструктурный лист компетенции Skill 09 на WorldSkills Shanghai 2021. Участники соревнований, использовавшие «1С:Предприятие», заняли 1, 3 и 5 места в общем зачете. Результаты доказывают и подтверждают, что «1С:Предприятие» может быть использовано в указанном соревновании, а также соответствует требованиям, предъявляемым при создании крупных бизнес-решений.

«Фирма “1С” благодарит WorldSkills International за возможность быть партнером столь масштабного профессионального события. Подготовка специалистов – ключевой момент развития отрасли информационных технологий. Мы с удовольствием предоставили оборудование и софт для 21 компетенции ИТ-блока и блока Future Skills и очень рады, что на чемпионате такого высокого уровня начинают использоваться российские технологии наравне с продукцией известных мировых производителей. Думаю, этот опыт будет полезен для многих членов движения WorldSkills, которые стараются поддерживать национальный ИТ-бизнес», – заявил основатель и директор «1С» Борис Нуралиев.