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Программное обеспечение МАИС ЭРМЕДИС совместимо с СУБД Ред База Данных

ПО Софт

В рамках соглашения о технологическом партнерстве компании «РЕД СОФТ» и «Информационные технологические комплексы» провели тестирование продуктов. По итогам испытаний разработчики подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта МАИС ЭРМЕДИС (производства «Информационные технологические комплексы») с СУБД Ред База Данных (производства РЕД СОФТ).

МАИС ЭРМЕДИС позволяет реализовать информационные технологические решения в сфере автоматизации здравоохранения. Соответствует государственным стандартам. Выполнена с учетом рекомендаций МЗ РФ по обеспечению функционирования в медицинских организациях, учитывает особенности эксплуатации в ведомственных медицинских организациях МО РФ, МЧС, МВД и др., позволяет создавать и вести электронные медицинской карты пациентов; осуществлять электронное взаимодействия с медицинским оборудованием, а так же системами МЗ РФ, МО РФ, ФФОМС, ТФОМС, банков; вести персонифицированный учет лекарственных средств и предметов медицинского назначения и др.

СУБД Ред База Данных – современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД Ред База Данных обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«СУБД Ред База Данных уже хорошо зарекомендовала себя в качестве системы для медицинских учреждений, так как совместима с продуктами лидерами этого сегмента рынка. Успешные результаты тестирования с МАИС ЭРМЕДИС позволят предложить еще больше импортонезависимых решений», - отметил заместитель генерального директора РЕД СОФТ Рустам Рустамов.

«Наше комплексное решение МАИС ЭРМЕДИС на основе СУБД Ред База Данных — это еще один шаг к созданию защищенного отечественного программного продукта, отвечающего современным требованиям безопасности информации и нуждам как государственного, так и ведомственного Здравоохранения», - сказал генеральный директор «Информационные технологические комплексы» Владимир Свиридов.

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