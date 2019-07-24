Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены

HMD Global, владелец бренда Nokia на мобильные устройства, представила два новых кнопочных телефона: Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Nokia 105 (2019) – четвертая версия популярной модели Nokia 105, оснащенная цветным дисплеем и мощным аккумулятором для бесконечных разговоров. Nokia 220 4G предназначен для передачи голоса высокой четкости в сетях 4G LTE, пользования интернетом и общения в соцсетях.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, отметил: «Продажи кнопочных телефонов росли квартал за кварталом в течение всего прошлого года. Согласно нашей оценке, эта тенденция сохранится и в будущем, поскольку современные кнопочные устройства открывают массу возможностей. Nokia 105 (2019), выполненный с традиционным качеством Nokia, сохранил привычный дизайн, но получил больше функций, чем его предшественники. Nokia 220 4G в компактном корпусе открывает поклонникам марки все возможности сетей 4G ¬LTE – отличное качество передачи голоса, доступ в интернет и социальным сетям. Важно, что всеми этими преимуществами можно пользоваться бесконечно долго – благодаря ёмкому аккумулятору».

Nokia 105 (2019) имеет цветной дисплей 1,77’’, современный дизайн и простое удобное меню. Надежный корпус, выполненный с традиционным качеством Nokia, сохранит свой вид в процессе эксплуатации – поликарбонат способен пережить удары и падения.

Память устройства рассчитана на 2000 контактов и 500 SMS, а с помощью рельефных клавиш удобно набирать телефонные номера и сообщения. Съёмная батарея имеет емкость 800 мАч.

В новинке предусмотрен фонарик, включающийся двойным нажатием кнопки. FM-радио и шесть предустановленных игр Gameloft пробных версий - Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! и Danger Dash не дадут заскучать.

Вторая из представленных новинок – Nokia 220 4G – кнопочный телефон, работающий в сетях 4G LTE и поддерживающий передачу голоса высокой четкости. Устройство имеет цветной дисплей 2,4’’ QVGA и нескользкий корпус из поликарбоната. Базовые функции – будильник, таймер, настраиваемая громкость и яркость – дополнены возможностью полноценно пользоваться интернетом и общаться в соцсетях.

Владельцу телефона доступно FM-радио, работающее даже без наушников благодаря встроенной антенне. Кроме того, в Nokia 220 4G предустановлена классическая игра «Змейка», а также пробные версии игр Ninja Up, Sky Gift, Nitro Racing и Tetris. Ёмкий аккумулятор в 1200 мАч поможет обладателю устройства всегда быть на связи.

Nokia 105 (2019) будет доступен в черном, синем и розовом цветах и появится в продаже в третьем квартале 2019 года по ориентировочной розничной цене 1190 рублей за модель с двумя сим-картами и 1090 рублей за модель с одной сим-картой.

Дата начала продаж Nokia 220 4G будет объявлена дополнительно, ориентировочная розничная цена модели – 2690 рублей.