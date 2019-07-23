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Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac

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Parallels выпустила новую версию Parallels Toolbox 3.5 для Windows и Mac с постоянно расширяемым набором из более чем 30 полезных утилит для Windows и Mac.

«Из отзывов мы узнали, что пользователям PC и Mac нужны новые инструменты, упрощающие их работу, — сказал Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels по развитию и поддержке, — "Мы дополнили наш стандартный набор утилит такими инструментами, как "Время перерыва", "Экономия энергии", "Скрыть значки меню", "История буфера обмена" и "Таймер сна"».

Компания Parallels также внесла улучшения в реферальную программу вознаграждений для клиентов. Теперь, когда пользователи или подписчики пробных версий приглашают друзей ознакомиться с Parallels Toolbox по адресу parallels.com/toolbox, пользователь и его друг получают дополнительную подписку на три месяца.

Новые инструменты в Parallels Toolbox 3.5 для Windows.

Экономия энергии. Активирует несколько настроек, включая скрытые параметры, которые сокращают потребление ресурсов системы и увеличивают срок работы от батареи, обеспечивая экономию энергии до восьми процентов. Этот инструмент автоматически определяет переход на питание от батареи и активирует параметры, которые пользователь может включить или отключить.

Время перерыва. Вывод регулярных уведомлений о том, что пора встать из-за стола и сделать перерыв в работе. Можно задать периоды работы от 30 до 50 минут и время перерыва от 1 до 15 минут.

Загрузить аудио. Загрузка отдельных аудиофайлов с поддерживаемых сайтов. Кроме того, теперь с YouTube можно загружать списки воспроизведения.

Новые инструменты в Parallels Toolbox 3.5 для Mac.

История буфера обмена. Записывает данные, копируемые в буфер обмена Mac, включая обычный текст и текст с форматированием. Кроме того, инструмент поддерживает полнотекстовый поиск, «избранное» и параметры для сбора содержимого за указанный период времени (максимум 30 дней). Можно приостановить сбор данных или исключить те или иные приложения, настраивая инструмент.

Скрыть значки меню. Позволяет скрывать некоторые значки в строке меню Mac, создавая два набора значков: видимые и невидимые. Менее важные значки становятся видимыми, только если пользователь щелкает элемент управления инструмента в строке меню Mac. Скрытые значки автоматически исчезают, когда пользователь возвращается к работе с приложениями из меню управления.

Экономия энергии. Активирует несколько настроек, включая скрытые параметры, которые сокращают потребление ресурсов системы и увеличивают срок работы от батареи, обеспечивая экономию до восьми процентов. Этот инструмент автоматически определяет переход на питание от батареи и активирует параметры, которые пользователь может включить или отключить.

Таймер сна. Позволяет задать таймер перехода в режим сна или отключения компьютера с момента нажатия кнопки «Пуск», помогая экономить энергию. Можно задать время работы от 15 минут до 6 часов.

Новые возможности инструментов в составе Parallels Toolbox для Windows.

Сохранение файлов. Параметры сохранения файлов удалены из приложения Parallels Toolbox и добавлены в отдельные инструменты, чтобы упростить управление.

Разметка снимков экрана. Улучшение интеграции с системными инструментами для разметки снимков экрана и расширенные возможности редактирования.

Новые улучшенные версии существующих инструментов в Parallels Toolbox для Mac.

Очистить диск. Пользователи теперь могут видеть удаляемые файлы, а также выполнять их поиск в Finder, чтобы лучше контролировать процесс.

Найти дубликаты. Возможность одновременно выбирать несколько дубликатов упрощает представление общего размера и сортировку файлов.

Удобные и популярные инструменты повышения производительности в Parallels Toolbox 3.5 для Windows и Mac также включают следующие.

Оптимизация записи, загрузки и конвертации видео и аудио. Можно быстро изменить параметры инструмента по умолчанию, чтобы всего одним кликом записать видео с выбранным источником звука или сделать снимки экрана в нужном формате.

Преобразовать видео. Перетаскивание видеофайла (например, фильма или ТВ-программы) в окно инструмента, чтобы преобразовать его в формат MP4 для воспроизведения на планшете или смартфоне.

Создать снимок. Мгновенное создание снимков с помощью камеры PC или Mac. Файл изображения сразу же появляется в выбранной папке или на рабочем столе.

Изменить размер изображений. Пакетное преобразование изображений в нужный размер и формат файла (HEIF, JPEG, TIFF или PNG).

Снимок экрана. Снимок всего экрана и автоматически сохранить изображение в любом из выбранных форматов (PNG, JPEG, TIFF и GIF) на рабочем столе или в предварительно заданной папке.

Усовершенствованные презентации и совместное использование экрана. Скрыть рабочий стол. Возможность мгновенно скрыть отвлекающие внимание файлы на рабочем столе, вместо того чтобы удалять их вручную. Одним щелчком мыши скрыть файлы, папки и значки на рабочем столе, чтобы ничто не мешало провести презентацию.

Не беспокоить. Всего одним кликом можно отключить уведомления и анимации на панели Dock, которые могут отвлекать от работы или мешать проводить презентацию.

Отключить спящий режим. Одним кликом можно отключить все системные параметры, которые могут нарушить работу из-за перехода компьютера в спящий режим в неподходящий момент.

Запустить. Теперь можно легко и быстро запустить одновременно несколько приложений и файлов для проекта. Одним кликом можно открыть одновременно несколько элементов, таких как приложения, документы, папки, ссылки или другие файлы.

Повышение производительности ПК и Mac.

Архивировать. Быстрое создание защищенных паролем архивов с файлами из разных папок помогает экономить пространство на диске и делиться файлами с другими пользователями.

Извлечь. Быстрая распаковка архивов различных форматов (RAR, RPM, XAR, Z), включая также форматы, которые не поддерживаются встроенной системной утилитой.

Удалить приложения.

Бесплатные версии Parallels Toolbox 3.5 для Windows и Mac доступны как отдельные продукты на сайте компании уже сегодня. Стоимость годовой подписки на каждый продукт — 1150 рублей. Годовая лицензия включает в себя бесплатные обновления новых и усовершенствованных инструментов в течение всего срока действия подписки.

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