«Ростех» и Правительство России объединят усилия по развитию четырех высокотехнологичных областей

Госкорпорация «Ростех» в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина подписала с Правительством Российской Федерации соглашения о намерениях по совместному развитию четырех высокотехнологичных областей – технологий распределенного реестра, квантовых сенсоров, новых поколений узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также новых поколений подвижной беспроводной связи (5G) (совместно с «Ростелекомом»).

В соответствии с подписанными соглашениями «Ростех» разработает и представит в правительство на утверждение детальную дорожную карту развития указанных четырех высокотехнологичных областей. В ней будут определены конкретные шаги по достижению Российской Федерацией лидирующей позиции на мировом рынке в этих технологиях. В том числе в дорожной карте будут перечислены конкретные необходимые проекты и даны обязательства по инвестированию в них со стороны участников рынка.

«Подписание соглашений между Правительством Российской Федерации, "Ростехом" и другими компаниями – только первый шаг в вовлечении крупного российского бизнеса в развитие в Российской Федерации высокотехнологичных отраслей. Плотное участие "Ростеха" в этой работе обусловлено значительными компетенциями государственной корпорации в указанных четырех областях», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, подписавший соглашения со стороны правительства.

Соглашения заключены в рамках поручения, данного президентом по итогам совещания по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта 30 мая 2019 г. На нем было выделено 13 высокотехнологичных областей, нуждающихся в ускоренном развитии.

«Развитие и внедрение передовых цифровых технологий – залог конкурентоспособности России на мировом рынке. Подписанные сегодня документы предусматривают проработку конкретных мер, направленных на создание и продвижение цифровых продуктов по четырем направлениям: технологии распределенного реестра, квантовые сенсоры, новые поколения беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также технологии связи 5G. Совместно с государством, разработчиками, производителями, инвестиционным сообществом предстоит определить практические шаги, результатом которых станет широкое внедрение этих технологий в жизнь страны», – сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров, подписавший соглашения со стороны корпорации.

Соглашения предусматривают совместные действия корпорации и правительства. В рамках реализации дорожной карты «Ростех» будет отвечать за проведение исследований и разработок, осуществление собственных инвестиций и привлечение инвестиций третьих лиц, привлечение международных специалистов, производство и продвижение продукции, создание одного или нескольких центров компетенций, организацию консорциумов, акселерацию и венчурное финансирование стартапов, создание механизма привлечения партнеров.

Правительство со своей стороны должно будет обеспечить эффективную координацию взаимодействия государственных органов с исполнителями дорожной карты, создание комфортной регуляторной среды для развития и внедрения высоких технологий, применение мер налогового стимулирования, финансовой поддержки, применение инструментов системы государственных закупок товаров и услуг в интересах стимулирования спроса на отечественную высокотехнологичную продукцию, создание необходимых условий для подготовки соответствующих кадров, привлечение научных, научно-исследовательских и образовательных организаций для реализации соглашений.