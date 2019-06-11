Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог

В России уже в 2021 г. может появиться централизованная система мониторинга состояния дорог, как сообщили в НТИ «Автонет». Данные в нее будут поступать с видеокамер дронов, специальных дорожных датчиков, а также установленных на общественном и частном транспорте видеорегистраторов.

Предполагается, что заинтересованные граждане смогут передавать безвозмездно или продавать видеопоток в облако для последующего анализа. Это поможет местным властям более оперативно выявлять проблемные участки и ускорит проведение ремонтных работ.

По мнению ряда экспертов, наряду с решениями «Умного города» запуск такой наблюдательной сети станет важным шагом к полной цифровизации российских дорог. При этом ее возможности существенно расширят интеграции с системами спутникового мониторинга коммерческого транспорта. Последними уже в конце 2018 г. было оборудовано порядка двух миллионов транспортных средств в России.

«Выгоду от такой цифровой синергии ощутит не только бизнес, но и местные власти, автодорожные службы и, как следствие, все участники движения. И заметную роль здесь сыграют диспетчерские центры, которые создаются на базе телематических платформ и координируют работу корпоративных автопарков. Например, автоматически получая из упомянутой системы контроля состояния дорог сведения об аварийных участках, диспетчеры таких центров смогут оперативно связываться с водителями и корректировать их маршруты», – сказала руководитель отдела клиентской поддержки «СКАУТ-Корпоративные решения» Мария Воробьева.

«Таким образом, существенно снизится нагрузка на требующие ремонта отрезки магистралей (особенно это актуально для грузовых автопарков). С другой стороны, это повысит скорость и эффективность логистики компаний и уменьшит износ корпоративных транспортных средств. Вдобавок сейчас набирают обороты телематические решения по фото- и видеоконтролю автопарков, фиксирующие различные нарушения и нештатные ситуации. Не исключено, что в перспективе они также будут выявлять повреждения дорожного полотна и мгновенно направлять эти сведения через спутники в систему, анонсированную НТИ «Автонет». По своей эффективности этот канал сбора информации, возможно, не будет уступать дронам», – добавила Мария Воробьева.

В 2019 г. системы мониторинга корпоративного транспорта все чаще синхронизируются с самыми разными программными комплексами по управлению бизнес-процессами: «1С», Oracle, ID20 и другими. Такие интегрированные решения помогают владельцам автопарков оптимизировать и упростить формирование путевых листов, отчетность и другие важные операции.