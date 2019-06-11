«Билайн» внедрит технологии умного города и big data в разных регионах России

Оператор связи «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и шесть глав правительств российских регионов заключили Соглашения о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума. В рамках сотрудничества «Билайн» намерен предоставлять свои технологические решения, в том числе big data-аналитику и решения для умного города, а также помогать развивать информационно-технологическую инфраструктуру регионов.

«Билайн» подписал соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью, Республикой Саха (Якутия), а также с Тверской, Новгородской, Ивановской и Смоленской областями. Основными задачами по этим договоренностям станет сотрудничество сторон в целях развития цифровой экономики на территории регионов и помощь в реализации национальных программ и проектов. Для этого «Билайн» намерен участвовать в подготовке программ развития элементов умного города регионов, использовать большие данные для решения задач, стоящих перед региональными правительствами, а также продолжит развивать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру на территории регионов-партнеров.

Внедрение технологий в регионах-заказчиках ПАО «ВымпелКом» поможет повысить качество жизни граждан за счет умных решений – например, по учету электроэнергии и управлению общественным транспортом. Наши технологические решения также должны повысить уровень жизни с точки зрения равного и свободного доступа к сети с высокой скоростью передачи данных. Это не только удобно жителям регионов, но и создает дополнительные экономические преимущества регионам как субъектам, с развитой технологической инфраструктурой. Наконец, применение больших данных и искусственного интеллекта поможет увеличить приток туристов, оценивать миграцию трудового населения и развивать транспортную инфраструктуру с учетом интересов жителей.