В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена

HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 3.2 с самым большим дисплеем в своей ценовой категории. Другая отличительная особенность смартфона – выделенная кнопка Google Ассистент, помогающая быстрее решать повседневные задачи. Данные пользователя находятся под надежной защитой благодаря технологии разблокировки по лицу.

Новинка будет интересна людям, желающим пользоваться передовыми функциями без переплаты.

В России модель представлена в черном и стальном цветах. Смартфон Nokia 3.2 доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнеров.

В Nokia 3.2 используется батарея большей емкости, чем во многих премиальных смартфонах, а предусмотренная в Android 9 Pie функция «Адаптивной батареи» под управлением технологий искусственного интеллекта помогает извлечь максимум из этого преимущества. По мере использования смартфон адаптируется под привычки владельца – самостоятельно отключает фоновые процессы и выделяет дополнительные ресурсы под наиболее востребованные приложения. Таким образом достигается увеличение продолжительности работы от одного заряда батареи и обеспечивается дополнительный комфорт при использовании устройства. В итоге Nokia 3.2 способна проработать два полных дня без подзарядки.

Nokia 3.2 оснащена 2,5D дисплеем HD+ с диагональю 6.26”, вырезом для селфи-камеры и соотношением сторон 19:9. Сердце смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon 429. Смартфон доступен с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. В кнопке включения предусмотрен индикатор, помогающий моментально видеть уведомления от различных приложений.

Важная особенность Nokia 3.2 – выделенная кнопка Google Ассистент, которая полностью меняет подход к общению с устройством. Ассистент найдет ответ на вопрос или поможет выполнить любую задачу: отправит сообщение, построит нужный маршрут, включит любимую музыку. Ассистент показывает в приложении полный план на день – предстоящие дела, напоминания и прогноз погоды.

В Nokia 3.2 доступны передовые функции, работающие под управлением технологий искусственного интеллекта. Например, функция разблокировки по лицу, быстрый запуск установленных приложений с помощью Google Ассистента и моментальный доступ к камере. Пользовательские настройки позволяют обращаться к Google Ассистенту за помощью в решении простых задач без разблокировки устройства – можно установить таймер, посмотреть запланированные задачи, включить музыку и спрашивать о чем угодно.

Nokia 3.2 поставляется с предустановленной Android 9 Pie, разработанной компанией Google, и входит в программу Android One. Nokia 3.2, как и все смартфоны Nokia, включенные в программу Android One, будет получать ежемесячные обновления для системы безопасности в течение трех лет, а также владельцу смартфона будут доступны два обновления операционной системы.

В Android 9 Pie предусмотрены функции, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря которым смартфон работает быстрее и со временем адаптируется к привычкам владельца. Адаптивная батарея оптимизирует энергопотребление, ограничивая работу редко используемых приложений. Активаторы для приложений, отвечающие за часто используемые функции, предугадывают действия пользователя, поэтому для выполнения действия не требуется запускать само приложение. Обе функции обеспечивают быстродействие смартфона и оптимизируют работу Android 9 Pie.

Владельцам Nokia 3.2 гарантирован высокий уровень безопасности и защищенности: Google Play Маркет ежедневно проверяет на отсутствие вредоносного ПО более 50 млрд выложенных в магазине приложений. В Nokia 3.2 предусмотрена долгая работа от одного заряда батареи, неограниченное пространство для хранения фотографий в высоком разрешении в Google Фото, а также кнопка Google Ассистент, помогающая быстро решать повседневные задачи.

Nokia 3.2 входит в программу Android Enterprise Recommended – смартфон подходит для корпоративного использования.

Ориентировочная розничная цена Nokia 3.2 с 2 ГБ/16 ГБ – 8 990 руб.