Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора

Ассоциация участников рынка больших данных объявила о назначении Алексея Неймана исполнительным директором. Его кандидатура была одобрена членами правления некоммерческой организации. До присоединения к Ассоциации больших данных он занимал позицию старшего бизнес-партнера Центра Развития Технологий (CTO) в международном блоке Сбербанка, где курировал проекты развития блока и дочерних банков в области управления данными, бизнес-аналитикой и внедрения технологий больших данных.

Основными задачами Алексея Неймана является участие в стратегическом и оперативном управлении деятельности Ассоциации. Он будет координировать на всех уровнях взаимодействие комитетов и подразделений организации, ее членов и партнеров, представлять интересы организации в профильных государственных структурах, а также в целом отвечать за реализацию долгосрочной стратегии и планов Ассоциации.

«Мы рады присоединению к команде Ассоциации участников рынка больших данных такого профессионального менеджера, как Алексей. Его богатый опыт и предметная экспертиза в построении распределенной инфраструктуры управления данными и аналитических систем для крупных компаний из различных отраслей экономики поможет эффективному достижению наших амбициозных целей», - отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных.

Алексей Нейман родился в 1976 году. В 1999 году окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Прикладная математика, математическая кибернетика и искусственный интеллект», в 2008 году защитил сертификацию по Project Manager Professional (PMP), в 2018 году получил диплом MBA по совместной программе INSEAD Business School и корпоративного университета «Сбербанка».

Обладает более чем 20-летним опытом работы в крупных системных интеграторах и финансовых структурах, имеет за плечами более 50 реализованных ИТ и инфраструктурных проектов. В разное время работал на руководящих позициях в ИТ и консалтинговых компаниях EPAM, «Сайнер», «Микротест», BDO, «Сбербанк-Технологии». В 2016 году перешел в «Сбербанк» на позицию старшего бизнес-партнера Центра Развития Технологий (CTO) в международном блоке банка. В марте 2019 года назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных.