«Акселератор ФРИИ» запустил новую программу для компаний, планирующих выйти на международные рынки

Стартовал набор в новую программу от «Акселератора ФРИИ» — Go Global. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ФРИИ.

Программа Акселератора поможет технологическим предпринимателям сделать первые продажи за рубежом и масштабировать бизнес на международных рынках. Эксперты помогут основателям вывести стартап на международный рынок за 70 дней, когда в среднем это занимает от 6 до 12 месяцев. Программа создана для ИТ-компаний, продуктовых команд и подразделений среднего и крупного бизнеса, запускающих новые международные ИТ-продукты.

Go Global — интенсивная работа с экспертами и менторами, которые помогут основателям найти целевую аудиторию за рубежом, выявить потребности клиентов, адаптировать продукт, сделать первые продажи и сформировать план достижения выручки в $100 тыс. в месяц.

Программа основана на методологии, которая уже помогла более 30 компаниям запустить продажи за рубежом и масштабировать свой бизнес на международных рынках. Среди команд, работавших по этой методологии — платформа онлайн-курсов для фотографов и дизайнеров Amlab и маркетплейс для рыболовных туров FishTravel. Команда Amlab при поддержке экспертов сделала больше 40 предпродаж в США на сумму $5 тыс. Стартап FishTravel во время прохождения программы переориентировался с рынка Германии на рынки Азии, США и другие страны Европы, скорректировал свое представление о клиентах и продукте, в котором они заинтересованы.

Менторы программы — предприниматели, успешно работающие на международном рынке. Они поделятся опытом и помогут стартапам сделать первые «глобальные шаги». Один из менторов — Байрам Аннаков, сооснователь App In The Air (личный помощник при перелетах) и CEO компании Empatika. Его продукты с успехом продаются в США и Европе, а сервисом App In The Air пользуются почти 4 млн человек во всем мире. Также ментором программы выступит Эльдар Садиков, CEO и основатель Jetlore, директор Paypal Marketing Solutions. Компания Эльдара — Jetlore — недавно куплена PayPal. Платформу Jetlore используют пять из топ-20 мировых ритейлеров, включая такие брэнды как eBay, LG, Uniqlo и Bershka.

Среди экспертов программы: Дмитрий Калаев — директор «Акселератора ФРИИ», Павел Рысков — ведущий методологии B2B-продаж и трекер программы по выходу в США Techmafia, Арсен Исрапилов отвечает за работу с глобальными клиентами в Google Russia и другие эксперты с международным опытом. Они проведут мастер-классы и воркшопы по темам: customer development, b2b- и b2c-продажи, маркетинг.

Одно из обязательных мероприятий Go Global — трекшн-митинги, встречи с экспертами, цель которых — еженедельный анализ пути к цели каждой компании и индивидуальная работа с трекером. Такая работа позволяет быстро выявить узкие места бизнеса и достичь нужного для компании результата.

Результаты работы в программе основатели презентуют на DemoDay, в котором примут участие более 200 инвесторов, бизнес-ангелов и представителей крупного бизнеса. Это возможность привлечь инвестиции для дальнейшего масштабирования за рубежом. Запуск программы Go Global — 15 июня 2019 г. Присоединиться к программе Go Global можно до 24 апреля 2019 г.