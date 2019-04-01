«Р7-Офис» заработал на Ред ОС
«Ред Софт» и «Новые коммуникационные технологии» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве, которое предусматривает поддержку совместимости продуктов. Специалисты компаний провели испытания, которые подтвердили полноценную и бесперебойную работу программного продукта Р7-Офис на российской операционной системе Ред ОС.
«Р7-Офис. Профессиональный» - редактор документов, таблиц и презентаций для госучреждений и образования. «Р7-Офис» предлагает широкий набор инструментов для создания документов со сложным форматированием, а также множество возможностей для совместной работы, включая рецензирование, комментирование и совместное редактирование в режиме реального времени.
Ред ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.
«Расширение списка совместимости продуктов – одна из главных целей Ред Софт. Непрерывность процесса тестирования Ред ОС с другими отечественными разработками помогает расширить функционал нашей операционной системы. Ред ОС уже поддерживает несколько российских офисных приложений. Рады предложить Р7-Офис в качестве альтернативы», - сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.