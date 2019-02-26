Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте

Visa и Planeta Informatica объявили о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение Visa Secure Access Module (SAM) позволит реализовать возможность бесконтактной оплаты за проезд посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и носимых устройств без замены турникетов и терминалов, что снижает издержки организаций на техническое переоснащение.

Бесконтактные платежи — это будущее общественного транспорта в крупных городах по всему миру. Такой способ оплаты экономит время пассажиров, позволяя им избегать очередей в кассу для покупки билета или пополнения средств на проездном документе. Для транспортных операторов, которые инвестировали в покупку и установку турникетов и считывающих устройств на терминалах, Visa SAM может стать экономически эффективным решением, обеспечивающим все преимущества бесконтактной оплаты проезда, включая повышение комфорта поездок, увеличение пассажиропотока и снижение издержек, связанных с созданием инфраструктуры для продажи билетов.

Вместо установки новых турникетов или другого оборудования операторы общественного транспорта могут использовать решение Visa SAM, использующее бесконтактную технологию обеспечения безопасности EMV, непосредственно на действующих устройствах, что значительно снижает как затраты, так и время запуска. Visa SAM — инновационное решение для общественного транспорта, которым могут воспользоваться все технологические партнеры программы Visa Ready, что значительно облегчает задачу интеграции в оборудование и ПО, поставляемое для использования на общественном транспорте.

«Это настоящий прорыв для операторов общественного транспорта, желающих повысить качество обслуживания пассажиров, избавив их от необходимости тратить время на покупку билетов или пополнять проездные карты, а также снизить операционные расходы, — отметил Ник Маки, глобальный руководитель направления Visa, занимающегося вопросами городской мобильности. — Сотрудничество с Planeta Informatica позволило нам первыми разработать масштабируемую и надежную систему ускоренного перехода к бесконтактной оплате проезда. При этом транспортные операторы получают возможность экономить время и затраты, которые были бы необходимы для замены тысячи считывающих устройств на транспорте».

«Новое решение Visa SAM — это сочетание нашего 15-летнего опыта работы в сфере общественного транспорта и Mass Transit Transaction (MTT), суперсовременной платежной платформы Visa, запущенной в 2017 году. Результатом совместной работы с Visa стало максимально эффективное технологическое решение, позволяющее добавить функцию бесконтактной оплаты на основе технологии EMV к любой существующей системе платежей без необходимости замены всей установленной инфраструктуры», — отметил Артур Коста, генеральный директор Planeta Informática.

Результаты проведенного Visa исследования «Будущее транспорта: мобильность в эпоху мегагородов» показали, что сложная процедура оплаты вызывает недовольство пассажиров, пользующихся общественным транспортом. Таким образом, бесконтактные технологии, значительно упрощающие процедуру оплаты, могут стать решающим фактором для увеличения пассажиропотока и уровня удовлетворенности пользователей транспорта в будущем. По данным исследования, средний показатель использования общественного транспорта увеличился бы на 27%, если бы проезд было проще оплачивать. Кроме того, 47% опрошенных заявили, что необходимость приобретения билетов на разные виды транспорта является для них обременительной.

Запуск Visa SAM стал возможен благодаря богатому опыту работы Visa с операторами общественного транспорта по всему миру. На протяжении многих лет Visa и партнеры искали наиболее удобные и экономически эффективные способы решить проблему растущей нагрузки на существующую инфраструктуру и инвестировали в технологии для транспорта будущего. Только за последний год Visa помогла реализовать возможности бесконтактной оплаты за проезд в 20 городах в 12 странах, в общей сложности в настоящее время ведется работа над более чем 150 проектами.

В рамках партнерского соглашения с Ingenico Group компании Visa и Planeta Informatica планируют в конце апреля запустить решение Visa SAM для бесконтактной оплаты проезда в метрополитене Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Ingenico приветствует запуск нового решения Visa и Planeta Informatica, которое будет использоваться в наших действующих бесконтактных терминалах. Это одно из тех решений для операторов общественного транспорта, предназначенных для выполнения их задач по сбору оплаты проезда, начиная от платежных модулей до создания более комплексных решений, например, специальных шлюзов и реализации возможностей эквайринга, — отметил Венцеслас Картье, руководитель транспортного направления департамента по работе с розничным бизнесом в Ingenico Group. — Мы рады продолжить сотрудничество с Visa и Planeta Informatica, в рамках которого предоставим свои терминалы последнего поколения для дальнейшего повышения качества обслуживания пассажиров».