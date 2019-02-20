«Катарсис» и «Ред Софт» провели совместимость своих продуктов

НПК «Катарсис» и «Ред Софт» в рамках соглашения о сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Испытания подтвердили полную работоспособность программного комплекса «Катарсис» на российской операционной системе РЕД ОС. По итогам был подписан двусторонний сертификат совместимости.

Программный комплекс «Катарсис» – полнофункциональное решение для автоматизации государственного органа исполнительной власти в сфере занятости населения. Эксплуатируется в 75 субъектах Российской Федерации. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№1545).

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Совместимость двух продуктов уже дает результаты. В рамках перехода на отечественное программное обеспечение специалисты НПК «Катарсис» и «Ред Софт» совместно с Департаментом информационных технологий Оренбургской области и Отделом информационных технологий и защиты информации регионального Министерства труда и занятости было проведено тестирование на совместимость информационной системы службы занятости и операционной системы РЕД ОС.

Диагностика всех режимов работы информационной системы на тестовом стенде локальной сети в Министерстве труда и занятости Оренбургской области дала положительные результаты. В январе 2019 года в ЦЗН Оренбургской области приступили к промышленной эксплуатации российской операционной системы РЕД ОС.

Игорь Новичков, начальник отдела информационных технологий и защиты информации Министерства труда и занятости населения Оренбургской области, отметил: «С января 2019 года в службе занятости Оренбургской области идет замена операционных систем согласно утвержденного в 2018 году плана перехода на отечественное программное обеспечение. С представителями разработчика и интегратора отработан механизм взаимодействия по устранению возникающих вопросов совместимости программных продуктов. Идет активная подготовка переобучения специалистов службы занятости на базе ГАУ ДПО «Учебный центр Министерства труда и занятости населения Оренбургской области».

Вадим Курятников, руководитель службы сопровождения Департамента разработки НПК «Катарсис», сказал: «Существующие нормативно-правовые акты выдвигают новые требования по совместимости программного обеспечения с операционными системами, имеющимися в реестре российского ПО. Учитывая значительное распространение наших комплексов в органах занятости и социальной защиты населения, мы ведем работы по выполнению этих требований. Мы удовлетворены, что в настоящее время обеспечивается полноценная работа разработанных нами программных комплексов и в среде РЕД ОС. Надеемся на дальнейшую поддержку работы пользователей с нашим ПО со стороны Ред Софт».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «РЕД ОС продолжает расширять список совместимости с отечественными решениями, что положительно влияет не только на развитие продукта, но и на предложение импортонезависимых комплексных решений на российском ИТ-рынке. С коллегами из НПК «Катарсис» и Министерства труда и занятости Оренбургской области мы провели качественную, эффективную и результативную работу. Планируем предложить это решение и в других регионах».