Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ

Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Национальной технологической инициативы «Технет» совместно с техническим комитетом «Кибер-физические системы».

План предусматривает разработку свыше 70 нормативно-технических документов, регулирующих сквозные технологии современной цифровой промышленности. Среди них — интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, а также стандарты кибер-физических систем и умного производства. Разработка стандартов позволит снять технические барьеры при внедрении передовых производственных технологий на территории России, а также повысить конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции.

«Одним из базовых принципов НТИ является развитие рынков, которые еще не зарегулированы инструментами стандартизации. План разработан таким образом, чтобы не допустить отставания России по критически важным технологическим направлениям и обеспечить первенство в создании инженерных «правил игры». Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В прошлом году РВК через комитет «Кибер-физические системы» инициировала разработку более 30 национальных стандартов, один из них – стандарт интернета вещей NB-Fi – будет утвержден в ближайшее время», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

РВК и ТК «Кибер-физические системы» планируют проводить корректировку и дополнение Перспективного плана на ежегодной основе.

«Минпромторг всегда отмечал крайнюю важность своевременной разработки национальных и международных стандартов и учета в них интересов российских игроков. Перспективный план стандартизации НТИ является первым системным и упорядоченным документом в сфере нормативно-технического регулирования высоких технологий. Мы рассчитываем на активное вовлечение отечественных компаний в процесс разработки и продвижения предусмотренных планом стандартов», — отметил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, курирующий вопросы стандартизации со стороны Минпромторга России.