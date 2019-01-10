Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца

Благодаря сотрудничеству Сбербанка и «Азбуки вкуса» у жителей России появилась возможность оплачивать покупки по отпечатку пальца в любых магазинах с биометрическими POS-терминалами вне зависимости от места регистрации в сервисе. Отметим, что ранее клиент мог оплатить покупки по отпечатку пальца только в том магазине, в котором были зарегистрированы его биометрические данные.

После быстрой регистрации на кассе клиенты не только привязывают отпечатки двух пальцев к банковской карте международных платежных систем VISA или Mastercard, но и подтверждают регистрацию паролем, придуманным самостоятельно. Далее покупатели могут оплачивать покупки во всех магазинах, где установлено соответствующее оборудование, прикладывая палец к специальному POS-терминалу со встроенным биометрическим сканером и подтверждая операцию паролем. Предъявлять банковскую карту либо смартфон не требуется. Оплата с применением двух факторов (биометрии и пароля) необходима для дополнительной надежности и безопасности сервиса при его масштабировании.

Участники проекта не хранят биометрические данные клиентов: после сканирования данные преобразуются в уникальный набор числовых кодов и каждому коду присваивается идентификатор, который в обособленной базе данных привязывается к предъявленной при регистрации банковской карте.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес», сказала: «Сбербанк продолжает реализацию стратегии по внедрению инструментов биометрической идентификации в банковские процессы. Использование биометрии в эквайринге не только позволяет оплачивать покупки без использования материальных носителей (карты, смартфоны, умные гаджеты), но и открывает возможности для реализации новых инновационных сценариев обслуживания покупателей в торговых сетях».

Георгий Михайлов, вице-президент по информационным технологиям и инновациям компании «Азбука вкуса», отметил: «“Азбука вкуса“ стремится предлагать своим клиентам те инновации, которые делают посещение магазина максимально комфортным. Благодаря технологиям оплата с помощью биометрических данных уже стала частью привычной потребительской модели поведения. Увеличение числа магазинов, где установлены биометрические POS-терминалы, позволит сделать процесс оплаты быстрым, комфортным и максимально безопасным».

В 2019 г. планируется оснастить биометрическими POS-терминалами все столичные супермаркеты «Азбука вкуса» и минимаркеты «АВ Daily» в пределах Третьего транспортного кольца Москвы. Уже сегодня сервис запущен в 20 супермаркетах «Азбука вкуса».