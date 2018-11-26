«Техносерв Cloud» и Datapro создали облачную инфраструктуру для «Русской кожи»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и российский оператор коммерческих ЦОД Datapro реализовали совместный проект по созданию облачной инфраструктуры для ГК «Русская кожа», одного из лидеров кожевенного рынка России.

Важным условием ГК «Русская кожа» было построение облачной платформы на базе ЦОД уровня Tier III с полным резервированием всех элементов и высокими стандартами безопасности, а также обеспечение непрерывного круглосуточного функционирования вычислительных мощностей в режиме 24 х 7 х 365. Поэтому для размещения своих информационных систем компания выбрала ЦОД Datapro.

Datapro совместно с «Техносерв Cloud» оказывают ГК «Русская кожа» услугу «Виртуальный дата-центр». На вычислительных ресурсах облачного провайдера были развернуты бизнес-приложения и ИТ-сервисы заказчика, к которым предоставляется защищенный удаленный доступ внешним пользователям – как сотрудникам группы, так и партнерам. Сотрудники ГК «Русская кожа» могут самостоятельно управлять с единой консоли виртуальными выделенными серверами, их образами и сетевой подсистемой, настройкой прав доступа, добавлением новых серверов без остановки работы платформы виртуализации, мониторингом состояния вычислительных мощностей серверов.

«Когда в компании встал вопрос о внедрении новых информационных систем, мы решили развернуть их в облачной инфраструктуре. Таким образом, сотрудничество с Datapro и "Техносерв Cloud" стало для нас пилотным проектом. Его целью является тестирование облачной технологии, гибкое управление ИТ-инфраструктурой, а также сокращение затрат на расширение инфраструктуры под внедрение новых бизнес-приложений и перевод их из статьи капитальных расходов (CAPEX) в операционные (OPEX). Если пилот будет удачным, то мы будем рассматривать целесообразность перенесения в облако большинства информационных систем предприятий», – сказал Сергей Тимофеев, директор по информационным технологиям ГК «Русская кожа».

«Основой любого крупного проекта на стыке высоких технологий должна быть отказоустойчивая ИТ-инфраструктура, – сказал Владимир Лобанов, директор по развитию бизнеса российского оператора коммерческих ЦОД Datapro. – Datapro отвечает запросам самых требовательных клиентов благодаря решениям, уникальным по надежности и уровню доступности вычислительной инфраструктуры. Так, ЦОД Datapro Moscow1 успешно прошел полную сертификацию Uptime Institute на соответствие уровню отказоустойчивости Tier III. Это значит, что инфраструктура позволяет проводить плановые работы без остановки сервисов. ИТ-сервисы заказчиков всегда остаются доступными в полном объеме».

«Инфраструктура как услуга (IaaS) по-прежнему остается одним из самых популярных и быстрорастущих сегментов на рынке облаков. Причина этой тенденции, полагаю, кроется не только в желании сэкономить на собственном оборудовании, но и в росте доверия крупного бизнеса к облачным технологиям, – сказал Михаил Блинов, заместитель руководителя "Техносерв Cloud". – Для размещения собственных информационных систем группа "Русская кожа" выбрала проверенное и популярное решение – платформу на базе Vmware. Отмечу, что в облаке "Техносерв Cloud" есть сразу два сегмента виртуализации – OpenStack и Vmware, так что мы можем