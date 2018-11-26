«СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс»

«1С-Рарус» создал интернет-магазин для производителя косметических продуктов «СвиссФарм» с помощью решения «1С-Битрикс». Оплата, формирование заказов и передача заявок курьерской службе B2CPL автоматизированы и не требуют участия сотрудников. За три месяца работы сайта объем онлайн-продаж компании вырос на 15%.

Компания «СвиссФарм» — производитель аптечных препаратов для ухода за кожей и волосами. В России представлены четыре линии косметических и лечебно-профилактических средств: OMEGADERM, ClearaSept, Neutrale и Dr. Stern. Выпускаемая косметика имеет в составе запатентованные комплексы и натуральные компоненты. Приоритетная цель компании — тщательный контроль качества, поэтому продукция создается по результатам швейцарских лабораторных исследований и проходит несколько экспертиз.

С момента выхода на российский рынок производитель использовал только офлайн каналы продаж и распространял косметические препараты через сеть региональных аптек и розничных торговых точек. В виртуальном пространстве компания располагала брендовыми сайтами без функционала взаимодействия с покупателем.

Руководитель отдела маркетинга «СвиссФарм» Константин Гордин отметил: «Исследования в нашем сегменте рынка показывают, что доля онлайн-продаж ежегодно растет. Для нового поколения интернет — это привычный канал дистрибуции, через который они чаще всего совершают покупки. Мы увидели ресурс для увеличения доходов компании и дополнительный способ реализации товаров. Программный продукт «1С-Битрикс» универсален, поэтому и был выбран в качестве платформы для сайта. С этой системой умеет работать большинство подрядчиков и программистов, и риск стать заложниками узкого круга специалистов минимален».

Ключевыми критериями предприятия при выборе партнера были ценовое предложение, опыт и профессионализм команды. «СвиссФарм» решил сотрудничать с компанией «1С-Рарус», план работы которой учитывал все требования руководства.

В ходе проекта эксперты «1С-Рарус» разработали интеграцию со службой доставки B2CPL, работающей в 78-ми регионах России. Формирование оплаченных заказов и передача информации сотрудникам курьерской службы теперь полностью автоматизированы и не требуют участия менеджеров со стороны заказчика. Произведена интеграция «1С-Битрикс» с программой «1С:Комплексная автоматизация», настроены инструменты маркетинга Google.Analytics и Yandex.Metrika с аналитикой электронной коммерции. На сайте для каждого из четырех брендов сверстан индивидуальный дизайн с настраиваемой цветовой гаммой.

В первые же 3 месяца эксплуатации собственного интернет-магазина онлайн-продажи компании выросли на 15%, а месячный объем продаж через сайт достиг показателей среднего товарооборота косметики «СвиссФарм» через сторонние косметические онлайн-магазины.

ИТ-специалисты «1С-Рарус» продолжают поддержку проекта после запуска. Руководящий состав заказчика оценил своевременное выполнение задач, и поручил команде разработку еще одного сайта, связанного с другой отраслевой спецификой.