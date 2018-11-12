«Системный софт» начал российские продажи нового ПО от SolarWinds

«Системный софт» начала предлагать заказчикам новый продукт Access Rights Manager (ARM) от компании SolarWinds — лидера в разработке производительного и доступного по цене ПО для управления ИТ-ресурсами предприятий.

По данным глобального исследования утечек конфиденциальной информации в 2018 году, проведенного CA Technologies, за последние 12 месяцев более половины опрошенных компаний пострадали от инсайдерских атак. Многие из них были вызваны большим количеством пользователей с чрезмерными привилегиями доступа.

Как отмечают технические представители компании SolarWinds, именно контроль доступа — один из ключевых компонентов общего профиля безопасности ARM, который позволяет защитить системы и данные от несанкционированного использования, раскрытия, уничтожения или модификации, анализирует процесс авторизации пользователей, дает возможность получать доступ к файловым серверам, службе каталогов Active Directory для управления доменными сетями Windows.

«Решение ARM недавно появилось на российском рынке, но мы прогнозируем хороший спрос на разработку вендора — запросы на Access Rights Manager уже начали поступать от клиентов. Пользователи по достоинству оценят возможности анализировать записи авторизации, получать доступ к системам, данным и файлам. Помимо этого, для клиентов важно, что ARM формирует индивидуальные отчеты, с информацией об уровнях доступа пользователей и фактах обращения к доступу. Удаление или добавление пользователей может быть выполнено за несколько секунд, а использование шаблонов для конкретных ролей гарантирует корректное делегирование прав доступа в соответствии с политиками безопасности компаний», — сказал Александр Дмитриев, менеджер по развитию бизнеса компании «Системный софт».

SolarWinds Inc. – один из признанных лидеров на ИТ-рынке. Миссия производителя с момента основания в 1999 г. остается неизменной: разработка программного обеспечения для упрощения задач ИТ-специалистов. Компания разрабатывает ИТ-решения по управлению, мониторингу и диагностике сетей, а также решения по хранению данных и виртуализации. Заказчиками SolarWinds уже стали такие крупные организации, как Exxon Mobil, Nokia, Siemens, Microsoft, НАСА и многие другие. SolarWinds признана Forbes лучшей компанией в сфере малого бизнеса в США за предоставление многофункциональных решений для качественного роста бизнеса и снижения расходов. Штаб-квартира находится в США.