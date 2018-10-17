Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств

Tele2 объявил о том, что сосредоточится на продажах оборудования с поддержкой LTE. Компания выведет из дистрибуции брендированные 3G-устройства на фоне активного строительства сетей четвертого поколения и роста проникновения 4G-смартфонов в своей сети.

В 2016 году Tele2 вышла на рынок абонентского оборудования с доступными брендированными смартфонами. Компания построила схему дистрибуции устройств для франчайзинговой розничной сети. Tele2 Mini попадал в рейтинг продаваемых смартфонов в РФ, за все время оператору удалось реализовать на рынке более 800 тыс. этих устройств.

Исследования компании показали явные изменения в потребительских предпочтениях. Так, спрос на смартфоны с поддержкой скоростного интернета 4G превысил интерес к 3G-устройствам. Эта динамика прослеживается как в продажах, так и в распределении пользовательских устройств по технологиям в сетях операторов. С начала 2017 года доля устройств с поддержкой 4G среди клиентов Tele2 выросла на 115%. Несмотря на успехи доступного Tele2 Mini, в монобрендах Tele2 спрос на LTE-смартфоны вырос на 32% только за последние полтора года. В связи с этим компания приняла решение сфокусироваться на продажах востребованных гаджетов с поддержкой 4G.

Именно опыт, связанный с проектом Tele2 Mini, позволил Tele2 выстроить взаимоотношения с ведущими производителями смартфонов. Tele2 расширила сотрудничество с такими компаниями, как Apple, Huawei, Honor, Xiaomi, LG, Sony, ASUS, ZTE. В результате доля продаж небрендированного абонентского оборудования в салонах Tele2 выросла до 62%. Оператор обеспечил в своей розничной сети унифицированный ассортимент и сделал доступными для потребителя наиболее востребованные устройства.

Tele2 устраивает выгодные промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи в салонах Tele2. Например, компания первой на рынке сделала клиентам уникальное предложение: владельцы iPhone нового поколения получали 1 терабайт интернета на год в подарок.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2, отметил: «Проект по продаже в рознице Tele2 брендированных смартфонов – качественных и доступных по цене – выполнил свою задачу. Вместе с активным строительством 4G-сетей и запуском пакетных тарифов они способствовали увеличению активных пользователей интернета среди абонентов Tele2. Успех этого проекта позволил нам заявить о Tele2 как о компании, готовой успешно продавать абонентское оборудование в своих салонах. Вывод полюбившихся 3G-моделей Tele2, фокус на 4G-устройствах и расширение ассортимента за счет смартфонов известных брендов – предвестники очередного этапа эволюции розницы Tele2. При этом вы практически не увидите в наших салонах одинаковых аппаратов, которые отличаются только ценой. Мы стремимся сделать клиентам лучшее предложение и продаем в салонах надежные устройства, которые прошли тщательную проверку. Tele2 взяла на себя выбор из множества доступных на рынке смартфонов и сделала его в пользу клиента».