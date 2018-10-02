База региональных кейсов цифровой трансформации включила 20 новых решений

База региональных кейсов АНО «Цифровая экономика» включила 20 новых решений, направленных на повышение эффективности госуправления и бизнеса в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания граждан, транспорта, общественной безопасности, строительства и ЖКХ, говорится в сообщении АНО «Цифровая экономика».

База региональных кейсов, которая после дополнения объединила более 50 решений, направлена на ускоренное внедрение цифровых, дата-ориентированных решений в сфере госуправления и в реальном секторе экономики. Результатом запуска решений должны стать экономические или социальные эффекты: повышение производительности труда, снижение себестоимости, повышение качества услуг и продуктов, уровня прозрачности и управляемости различных бизнес-процессов.

«В условиях ограниченности региональных бюджетов важным моментом является использование модели частно-государственного партнерства, позволяющей не только обеспечить внедрение цифровых решений и заданных результатов цифровизации за счет бизнеса, но и предусмотреть одновременный запуск нескольких цифровых проектов в рамках существующего бюджета. База эффективных кейсов АНО “Цифровая экономика” предлагает примеры таких решений», — отметил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

В новый релиз базы региональных кейсов включены решения компаний Яндекс, РТ Лабс, DOC+, БАРС ГРУП, МТС, Дневник.ру, ОТР, АйТи Ведомственные системы, TransNetIQ, Parma Technologies group, ЕИРЦ «Квартплата 24», Платформа ОФД.

По словам Александра Зорина, эффективность кейсов подтверждена представителями регионов, при этом часть решений, которые реализованы в бизнесе, например, в сфере ЖКХ и здравоохранении, могут быть использованы и в государственном секторе.