«Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город»

«Ростелеком», Правительство Ростовской области и администрация Таганрога 28 сентября 2018 г. подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стало взаимодействие между участниками по созданию пилотного проекта системы «Умный город» в Таганроге.

Цель цифровой трансформации города — в достижении эффективного управления и повышении уровня жизни горожан благодаря современным инновационным технологиям, говорится в пресс-релизе «Ростелекома». В активе компании целый комплекс умных решений, которые постоянно совершенствуются: «Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», «Цифровой учет коммуникационных ресурсов» и другие. Все эти сервисы составляют единую цифровую платформу «Умного города», позволяют управлять инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, мониторить ситуацию в режиме реального времени, анализировать и архивировать данные. Помимо того, система имеет выраженный экономический эффект: оптимизация расходов на жизнеобеспечение города составляет от 30% до 65%, в зависимости от вида ресурсов.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области отметил: «Важной составляющей социально-экономического развития нашего региона сегодня является повышение уровня информатизации различных сфер. Эти меры упрощают и ускоряют взаимодействие органов власти и жителей, делают госуслуги максимально доступными. Развитие процесса должно идти параллельно с обеспечением высококачественной поддержки со стороны разработчиков программных продуктов, которые смогут защитить созданную инфраструктуру от информационных угроз».

«Подписание соглашения — это первый шаг к реализации проекта «Умный город». Мы уже имеем опыт положительного взаимодействия с «Ростелекомом» по другим проектам. Есть еще ряд перспективных направлений, но сегодня этот шаг для нас это означает переход к системной совместной работе», — сказал Андрей Лисицкий, глава Администрации г. Таганрога.

«При внедрении концепции проекта будут не только разрабатываться новые идеи под потребности жителей, но и использоваться уже существующие наработки. Пилотный проект позволит сделать территорию привлекательной для молодых специалистов, а планируемые к внедрению подсистемы будут способствовать улучшению социальной стабильности в городе», — отметил Олег Хабаров, советник директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Создание умных городов — одно из основных направлений развития «Ростелекома» как партнера государства, бизнеса и населения, говорится в сообщении. В рамках программы «Цифровая экономика Российской федерации» утверждена подпрограмма «Умный город», технологическим проектировщиком которой является «Ростелеком», идеологическим — Минстрой России. Первыми шагами реализации подпрограммы станут создание банка решений «Умного города» и 50 пилотных городов с единой цифровой платформой.