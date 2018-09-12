Более 124 тысяч человек воспользовались городским Wi-Fi в центре столицы на День города

На День города 8-9 сентября более 124 тысяч человек воспользовались городской сетью бесплатного Wi-Fi в центре Москвы. Горожане общались с друзьями в мессенджерах, скачивали музыку и видеоролики. Чаще всего к интернет-сети подключались с Тверской улицы, Арбата и Манежной площади.

8 и 9 сентября горожане в общей сложности подключались к сети свыше 152 тысяч раз, загрузили и скачали более 123 Гб трафика. Пик нагрузки пришелся на 8 сентября, когда в городе состоялись основные праздничные мероприятия. В этот день зафиксировано 82 тысячи подключений к сетиMoscow_WiFi_Free, почти 66 тысяч уникальный пользователей и 65 Гб трафика.

Чаще всего горожане использовали видеохостинг YouTube, сервисы Google и Apple, с помощью которых просматривали видео, скачивали игры, музыку, книги и фильмы. Среди социальных сетей наибольшим спросом пользовался «Facebook».

10 улиц, наиболее востребованных на День города у пользователей городского Wi-Fi: Тверская улица; улица Арбат; Манежная площадь; Никольская улица; улица Земляной Вал; Мясницкая улица; Проспект Мира; улица Петровка; улица Новый Арбат; Пятницкая улица.

Городская сеть Wi-Fi в Москве сегодня включает в себя в общей сложности более 14 тысяч точек доступа. Это территория внутри Садового кольца и локально внутри Третьего транспортного кольца, 40 столичных парков, кинотеатры сети «МосКино»,158 общежитий 30 ВУЗов, а также городские библиотеки и дома культуры.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС-сообщение. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать свой номер телефона, на который придет сообщение с кодом.