«Эльдорадо» запускает trade-in струйных картриджей

Розничная сеть «Эльдорадо» (uруппа «М.Видео – Эльдорадо»), входящая в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, объявила о расширении формата флагманской программы «Утилизация» и начале приема струйных картриджей. Покупатели могут сдать отработанные картриджи и получить скидку 25% на новые оригинальные расходные материалы от HP, Epson, Canon и Brother.

Акция действует до конца года во всех магазинах на территории России и направлена на привлечение внимания к проблемам ответственного использования и утилизации бывших в употреблении картриджей, способных нанести вред окружающей среде, а также здоровью людей. Негативное влияние оказывают используемые для изготовления картриджей долговечный пластик, тяжелые металлы и вредные вещества, содержащиеся в тонере. Экологичная утилизация собранных картриджей будет осуществляться специализированными компаниями, действующими в соответствии с законодательными нормами, путем механического и термического разложения.

Инициатива направлена на информирование покупателей о важности использования именно оригинальных картриджей, поскольку перезаправляемые (ПЗК) и неофициальные расходные материалы увеличивают риски поломки устройства, а их использование влечет за собой потерю заводской гарантии.

«На примере картриджей для принтеров наша компания демонстрирует значимость правильной переработки техники или расходных материалов. Совместными усилиями с покупателями мы должны минимизировать их негативное воздействие на атмосферу, почву и здоровье людей. Покупателям больше не нужно думать, куда нести использованный картридж, свой вклад в общее дело они могут внести, сдав использованный «расходник» в нашей сети. К тому же мы предоставляем скидку 25% на новые оригинальные картриджи, а для сохранения работоспособности и высокого качества печати необходимо использовать товары именно от производителей. В январе-июне 2018 года спрос на оригинальные струйные картриджи в компании увеличился на 15% в деньгах и 5% в штуках. При помощи программы мы намерены увеличить темпы продаж вдвое», ‒ отметил директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

По сравнению с первым полугодием прошлого года на российском рынке зафиксировано падение спроса на 5% в деньгах и 4% в штуках на расходные материалы для струйных средств печати, однако онлайн-продажи напротив прибавили 10% в деньгах. Около половины категории как в деньгах, так и в штуках приходится на картриджи для устройств HP. Треть расходных материалов приобретено в ценовом диапазоне 1-1,5 тыс. рублей. Наиболее активно развивается бюджетный сегмент со стоимостью менее 600 рублей за оригинальный картридж, чему способствует растущий спрос на чернила для СНПЧ (системы непрерывной подачи чернил).

За первые шесть месяцев 2018 года на российском рынке приобретена 281 тыс. струйных МФУ и принтеров на сумму более 2,1 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10,5% в деньгах и 7,7% в штуках (без учета корпоративных продаж). Средняя цена снизилась на 2,5% и достигла 7 525 рублей. Компания «Эльдорадо» увеличила рыночную долю в данном сегменте. Спрос на струйные устройства печати увеличился на 25% в штуках и 22% в деньгах.

В сегменте МФУ позитивная динамика произошла во многом за счёт моделей с системой непрерывной подачи чернил с возможностью цветной печати. Ключевым фактором при выборе становится общая стоимость владения. Интернет-продажи в данной категории прибавили 19% в деньгах и 17% в штуках. Категория струйных принтеров в онлайн развивалась немного быстрее традиционных продаж и выросла на 5%.