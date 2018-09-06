Ericsson усиливает портфель транспортных решений для сетей 5G

Ericsson расширила свой портфель транспортных решений за счет включения в его состав лучших в своем классе транспортных продуктов от компаний-партнеров Juniper Networks и ECI Telecom.

Технологическое соответствие и взаимодействие всех уровней сети мобильного оператора – RAN, транспорта и ядра – как никогда раньше играют ключевую роль в развертываний таких 5G-приложений, как продвинутый мобильный ШПД (eMBB), фиксированный беспроводной ШПД, а также технологии интернета вещей для массовых и критических сценариев (massive/critical IoT). Транспортная сеть должна обеспечивать возможность быстрой эволюции архитектуры RAN в 5G-сетях.

Делая основной фокус на транспортные решения для мобильной сети Ericsson предлагает транспортное портфолио для сегментов backhaul и fronthaul. Транспортные решения для сетей 4G и 5G пользуются устойчивым спросом со стороны операторов связи, и флагманский продукт Ericsson для backhaul-сетей Router 6000 в настоящее время применяется на сетях почти 60 операторов. Более 110 операторов также используют решения Ericsson для радиорелейной связи MINI-LINK, уже готовые к внедрению технологий 5G.

Для усиления своего транспортного портфолио для 5G-сетей Ericsson расширяет партнерство с компанией Juniper Networks. Линейка продуктов Ericsson Router 6000 для сети IP/MPLS MBH будет дополнена решениями Juniper для уровней границы и ядра сети, что даст возможность обеспечить бесшовную связность базовых станций с приложениями уровня ядра сети, а также развертывание 5G-сети с гарантированными качественными показателями.

Продукты компании Juniper для обеспечения безопасности также войдут в портфель решений Ericsson как составная часть комплексных решений для обеспечения информационной безопасности пользователей и на существующих мобильных сетях, и в перспективных сетях 5G.

Ericsson также расширяет свой пакет оптических транспортных решений для сегмента metro DWDM и объявляет о подписании партнерского соглашения с компанией ECI, глобальным поставщиком оптических решений. Благодаря этому партнерству Ericsson получает возможность поставлять новейшие решения для оптических транспортных сетей как операторам связи, так и различным индустриальным организациям.

«Обладая экспертизой в области беспроводной связи, архитектуры сетей, приложений для конечных пользователей, а также участвуя в стандартизации, мы отлично понимаем все требования, которые будут предъявляться к транспортным сетям при развертывании технологий 5G. Мы усиливаем свой портфель за счет комбинирования наших передовых решений для транспортных сетей с лучшими в своем классе продуктами партнеров и создаем основу для построения транспортных сетей нового поколения, которые будут способствовать прибыльности бизнеса наших заказчиков», - отметил исполнительный вице-президент и глава бизнес-направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Предлагаемые Juniper и ECI решения для транспортных сетей полностью совместимы с транспортным портфолио Ericsson, и будут управляться, и контролироваться единой системой управления Ericsson и оркестратором. Такой подход позволит упростить процессы управления и контроля на всех уровнях сети 5G - RAN, транспортная сеть и пакетное ядро.

Решение для управления и оркестрации также будет обеспечивать программно-определяемый контроль (SDN) за транспортными узлами Ericsson, Juniper и ECI, и обеспечивать автоматический контроль ресурсов на сети для таких приложений, как network slicing и оптимизация трафика с целью оптимального предоставления услуг для конечных абонентов.

Компания Ericsson сегодня также представила новые транспортные решения, предназначенные для подключения интегрированных и комплексных уличных макро решений (Street Macro) для 5G-сетей в миллиметровом диапазоне.

«Инфраструктура транспортных сетей мобильных операторов играет важнейшую роль в обеспечении пиковых скоростей передачи данных и качественных показателей в сетях 5G, а также развертывании перспективных 5G-услуг. Дополняя свои радиорелейные и IP-backhaul-транспортные решения партнерскими продуктами для оптических транспортных сетей, и IP-решениями для уровней границы, и ядра сети, а также платформами для обеспечения безопасности, Ericsson получит хорошую возможность предлагать комплексные интегрированные решения для транспортных сетей мобильных операторов, отвечающие перспективным требованиям сетей 5G», - сказал старший директор направления исследований IHS Markit Хейди Адамс (Heidi Adams).

«В следующие пять лет четверть мирового трафика будет приходиться на коммерческие сети 5G. Предлагая свои передовые технологии и решения в комплексе, Juniper и Ericsson смогут более эффективно использовать открывающиеся возможности для получения дохода и помочь клиентам упростить процесс запуска полноценных сетей 5G», - сказал директор по производству компании Juniper Networks Маной Лиланивас (Manoj Leelanivas).

«В связи с появлением новых функциональностей и требований со стороны 5G, телекоммуникационные услуги и сети меняются невиданными прежде темпами. Открытые эластичные (elastic) решения для транспортных сетей, предлагаемые компанией ECI, спроектированы в расчете на эти изменения и являются отличным дополнением к решениям Ericsson. Наше партнерство обеспечит обеим компаниям возможности предлагать растущему числу клиентов конкурентоспособные всеобъемлющие решения», - отметил исполнительный директор и президент ECI Даррел Эдвадс (Darryl Edwards).