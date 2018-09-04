Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности

Cisco объявила о начале нового учебного года в Сетевой академии Cisco и подведении итогов 2017/2018 учебного года. Начавшийся 2018/2019 учебный год посвящен одной из наиболее актуальных проблем на рынке ИТ – обеспечению информационной безопасности.

Начало нового учебного года – время подведения итогов и построения планов на будущее. Эпоха цифровой трансформации предъявляет все больше требований к профессиональной подготовке ИТ-специалистов: этим объясняется рост востребованности программы Сетевой академии Cisco. В 2017/2018 учебном году обучение по программе прошли более 30 тысяч россиян, что на 9 000 больше, чем год назад. Во Владикавказе, Екатеринбурге и Москве состоялись масштабные форумы для инструкторов академий Cisco, в которых приняли участие более 400 преподавателей школ, колледжей и университетов. Кроме того, был реализован первый всероссийский проект 1000CCNA, в ходе которого более 3 000 преподавателей из разных регионов России проходили бесплатное дистанционное обучение по курсу «CCNA: маршрутизация и коммутация. Введение в сетевые технологии».

Отдельно стоит отметить золотую медаль международного чемпионата WorldSkills 2017 года в компетенции «Сетевое системное администрирование», которую привёз из Абу-Даби Леонид Шмаков, выпускник Академии Cisco в Екатеринбурге.

В 2018/2019 учебном году приоритетным направлением, которому будет уделено особое внимание преподавателей Сетевой академии Cisco, станет повышение грамотности рядовых пользователей интернета и социальных сетей, а также будущих ИБ-специалистов в области киберзащиты.

«Современный ландшафт киберугроз становится все более опасным. Количество кибератак растет в геометрической прогрессии, усложняется их изощренность, и противостоять такого рода преступлениям становится все сложнее. Являясь мировым лидером в области обеспечения информационной безопасности, Cisco фокусирует внимание учеников своих Сетевых академий на этой теме и объявляет 2018/2019 учебный год Годом Кибербезопасности, - отметил Дмитрий Разумовский, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Cisco в России. – Мы стремимся увеличить количество слушателей академий Cisco среди учеников старших классов школ, лицеев и гимназий, студентов первых курсов колледжей, техникумов и университетов, которые являются наиболее активными пользователями интернета, а потому должны быть осведомлены об опасностях, которые могут их подстерегать, и инструментах отражения таких атак. Некоторые из них продолжат развитие в этой профессиональной сфере, а, значит, мы можем надеяться на рост числа квалифицированных кадров, необходимых для построения цифровой экономики».

В 2018/2019 учебном году слушатели Сетевой академии Cisco получат доступ к ряду уникальных учебных пособий. Так, материалы курсов программы Introduction to Cybersecurity («Введение в сетевую безопасность»), Cybersecurity Essentials («Основы борьбы с киберпреступностью») и CCNA Security («Построение сетей и обеспечение их безопасности») впервые переведены на русский язык.

Популяризация знаний о методах противодействия киберпреступности позволит учащимся не только эффективно отражать угрозы, но и строить профессиональную карьеру в сфере информационной безопасности. Ожидается, что программу курсов Сетевой академии Cisco в области защиты данных, переведенную на русский язык, за год освоят не менее 10 000 школьников и студентов и не менее 2 000 преподавателей российских учебных заведений.

Обучение по курсам Introduction to Cybersecurity и Cybersecurity Essentials под руководством инструктора может пройти любой слушатель академии Cisco. Курсы рассчитаны на 15 и 30 академических часов соответственно.

Вводный курс Introduction to Cybersecurity посвящен исследованию природы кибертенденций и киберуслуг, принципам защиты персональных данных в Интернете, актуальным проблемам отрасли. Курс Cybersecurity Essentials позволяет углубить знания о технологиях и процедурах для обеспечения безопасности сетей.

70-часовой курс CCNA Security готовит слушателей к решению практических задач в области защиты информации от кражи, повреждения или уничтожения. Приобретая необходимые навыки проектирования, внедрения и поддержки мер безопасности, пользователи узнают, как обеспечить целостность сетевых устройств. Освоение этого курса дает возможность инструкторам академий Cisco повышать квалификацию и уровень технической подготовки.

В 2017 году программа Сетевой академии Cisco отметила свой двадцатилетний юбилей. Программа фундаментальной подготовки по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей действует в 170 государствах, включая Россию.

Сегодня в мире – 11 400 академий, за 20 лет участниками программы стали 9,2 млн человек. Инвестиции Cisco в оборудование, создание учебных материалов и подготовку необходимых ресурсов составляют порядка 2,6 млрд долларов. В России функционируют свыше 400 академий Cisco, в которых преподают более 540 сертифицированных инструкторов. Общее число людей, прошедших обучение в академии в России, превысило 113 тысяч человек.