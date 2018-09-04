Бренд Tecno Mobile выходит на российский рынок с новыми смартфонами. Цены

Tecno Mobile объявила о выходе на российский рынок. Созданный в 2006 году в Гонконге, Tecno является глобальным брендом, который присутствует более чем в 40 странах.

По данным Counterpoint Research Report, Tecno входит в мировой рейтинг 10 крупнейших поставщиков смартфонов. Во втором квартале текущего года мировые поставки смартфонов Tecno составили 4,4 млн. единиц, увеличившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Используя современные технологии, Tecno адаптирует свою продукцию под каждый конкретный рынок, следуя стратегии «Думай глобально, действуй локально» («Think Globally, Act Locally»), – отметил Стивен Ха (Stephen Ha), генеральный директор Tecno Mobile. – Стратегия Tecno основана на постоянном изучении предпочтений потребителей, а также на сильной вертикальной интеграции, включающей собственные центры R&D, систему управления каналами поставок и строгий контроль качества и производства. Благодаря этому бренд выпускает для потребителей во всем мире устройства, отличающиеся передовым дизайном, новейшими технологиями, надежной производительностью и, самое главное, оптимальным соотношением цены и качества».

Последние 10 лет Tecno инвестировал в исследования и разработки, в частности фокусировался на разработке мобильных телефонов с улучшенными камерами по приемлемой цене. Это позволяет компании создавать мобильные устройства с идеальной комбинацией функций камеры, а также делать их доступными для пользователей с разными потребностями.

Среди особенностей смартфонов – камера с искусственным интеллектом (AI), селфи при низком освещении (Super Low light Selfie), режим «Красота» (Face Beautify), технология распознавания лиц (Face Unlock), комбинированная система вспышки (Mix Flash), а также полноэкранное соотношение сторон 18:9 и длительное время автономной работы.

В России Tecno уже сотрудничает с DNS, одной из крупнейших розничных сетей, и представляет для бюджетного сегмента серию смартфонов, отличающуюся превосходными камерами: Tecno CAMON X (РРЦ 12 990 руб.) с 20 Мп камерой для четкого селфи, Tecno CAMON CM (РРЦ 9 900 руб.), Tecno Pouvoir 2 (РРЦ 8 990 руб.), Tecno SPARK CM (РРЦ 7 990 руб.), Tecno POP 1S Pro (РРЦ 6 490 руб).

Для обеспечения качества все устройства Tecno проходят сертификацию «Blue Shield Quality System», а также официально получают расширенную гарантию 12 +1 месяцев.