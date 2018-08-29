ALP Group завершила проект по оборудованию магазинов Zasport

ALP Group, системный интегратор и один из ведущих российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, объявил о завершении проекта по оборудованию и подготовке к открытию восьми новых магазинов для компании Zasport. А также о начале постоянной технической поддержки всех оборудованных магазинов.

С 2017 г. Zasport стал генеральным партнером и лицензиатом Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России». В данный момент и вплоть до 2025 г. бренд официально поставляет наградную и спортивную экипировку для Олимпийской команды страны. Быстрый рост и масштабные планы по открытию новых торговых точек в разных регионах поставили перед руководством Zasport серьезную задачу: запустить с нуля такие ключевые бизнес-процессы, как закупки, установку и обслуживания торгового оборудования. В том числе, максимально быстро и качественно оборудовать и открыть магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Для Zasport было важно найти сервисную компанию, которая смогла бы обеспечить весь комплекс работ для каждого из открывающихся магазинов («из одного окна»). Начиная с подбора оборудования, заканчивая внедрением и постоянной технической поддержкой аппаратных средств и программного обеспечения. А также быстрым и безболезненным устранением возникающих в торговых точках ИТ-инцидентов. Компания ALP Group отвечала всем требованиям заказчика.

В ходе проекта специалисты подрядчика обеспечили торговым оборудованием восемь новых магазинов, в двух из которых полностью провели работы по установке и подключению техники.

В рамках договора специалисты ALP Group разработали и поставили во все магазины Zasport типовые комплекты кассового оборудования (моноблок, сканер штрих-кодов, детектор валют, денежный ящик, принтер для печати ценников и др.), организовали поставку расходных материалов, обеспечили работу выездной технической поддержки всех восьми магазинов силами специалистов второй линии. А также наладили обслуживание контрольно-кассовых машин (ККМ).

В результате проекта компания-заказчик получила следующие выгоды: работа с ИТ-подрядчиком по принципу одного окна дала максимально качественный и предсказуемый результат. Благодаря ALP Group, заказчик постоянно взаимодействовал с одной компанией и с одной командой специалистов. Это сразу минимизировало все хлопоты, ресурсные затраты на координацию, отслеживание сроков и результатов работ. Кроме того, представители ИТ-службы компании-заказчика перестали тратить ресурсы на выполнение текущих технических задач и решение ИТ-инцидентов в открывающихся по всей России магазинах. Если в торговой точке происходил ИТ-инцидент, инженер со стороны ALP Group удаленно консультировал представителей заказчика и в случае необходимости оперативно выезжал в нужный магазин. Затем решал инцидент в точном соответствии с SLA в договоре. Причем, на решение инцидентов всегда направлялся не новичок и не сотрудник «общего профиля», а квалифицированный специалист второй линии техподдержки. Который способен четко и правильно, без лишних трат времени решить вопросы как с торговым программным обеспечением, так и с системным ПО; готовые комплекты торгового и ИТ-оборудования, поставленные подразделением ALP Group по работе с торговыми и филиальными сетями, позволили заказчику гарантированно укладываться в сроки открытия каждой точки. И экономить на оптовых закупках.