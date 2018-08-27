«Лаборатория Касперского» представила новое решение Kaspersky Security Cloud

«Лаборатория Касперского» выпустила кроссплатформенное решение Kaspersky Security Cloud, которое объединяет в себе эффективные разработки компании и запатентованную технологию адаптивной защиты. Новый продукт подстраивается под каждого пользователя в режиме реального времени, автоматически включая необходимые функции в зависимости от действий человека и типа его устройства.

По результатам исследования «Лаборатории Касперского», 82% российских респондентов регулярно совершают операции в системах онлайн-банкинга, 79% пользуются сетевыми платёжными системами или электронными кошельками. Это лишний раз доказывает, что современные пользователи нуждаются в надёжной киберзащите своих аккаунтов и гаджетов.

Новое решение Kaspersky Security Cloud может работать как советчик, в частности отправлять актуальные новости о кибербезопасности и сообщения об угрозах, релевантные для пользователей. Решение проверяет учётные записи на предмет утечки данных и даёт советы по их защите, а также уведомляет о ненадежных паролях и предлагает заменить их на безопасные.

Согласно тому же исследованию «Лаборатории Касперского», при подключении к публичным сетям Wi-Fi 20% российских респондентов совершают какие-либо финансовые операции, а 39% вводят учётные данные для входа на те или иные веб-сайты.

Kaspersky Security Cloud обеспечивает автоматическое использование защищённого канала при подключении к ненадежным общественным сетям Wi-Fi, а также защищает данные банковских карт при совершении онлайн-покупок с помощью функции безопасного браузера. Помимо этого, решение оповещает о попытках несанкционированного подключения к домашней сети Wi-Fi.

Kaspersky Security Cloud также предоставляет функции гибкого родительского контроля, например, обеспечивает безопасность ребёнка онлайн, позволяет ограничивать время использования устройств и приложений.

«Сегодня цифровая жизнь людей – это гораздо больше, чем просто устройство, подключённое к интернету. Это целый мир, не менее важный, чем реальный, и в нём стремительно растёт количество киберугроз. Только в первом полугодии 2018 года решения «Лаборатории Касперского» отразили более 240 млн веб-атак вредоносного ПО в России. При этом каждый пользователь нуждается в надёжной защите, которая бы соответствовала именно его уникальному цифровому образу жизни. Мы верим, что будущее за решениями, которые будут адаптироваться под каждого человека, такими как Kaspersky Security Cloud», – отметил Алексей Маланов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Приобрести Kaspersky Security Cloud можно на официальном сайте «Лаборатории Касперского» и портале My Kaspersky. Решение доступно в формате подписки на год: Personal для персональных пользователей (на три или пять устройств, одна учётная запись) или Family с функцией родительского контроля (до 20 устройств и учётных записей). Продукт подходит для таких платформ, как Windows, macOS, iOS и Android.