«Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле

Холдинг «Швабе» ГК «Ростех» представил первый в Нижнем Тагиле комплекс пешеходной навигации губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Еще два появятся в городе в ближайшем будущем.

Губернатору продемонстрировали работу основных функций комплекса – кнопку экстренной связи с полицией, карты достопримечательностей и маршрутов городского общественного транспорта. Устройство разработано для развития проекта «Умный город» специалистами предприятия холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ).

Это первый указатель из трех, подаренных Нижнему Тагилу на выставке «Иннопром-2018». Он установлен на Театральной площади вблизи здания администрации города. Другие появятся рядом с Лисьей горой и у музея-усадьбы «Демидовская дача».

«Стела в Екатеринбурге показала хорошие результаты во время Чемпионата мира по футболу, и мы готовы представить разработку жителям других российских городов. Нижний Тагил – культурный и промышленный центр уральского региона. Сегодня он переживает всплеск инфраструктурного развития, поэтому логичным шагом было поставить туда инфостелы "Швабе". Наши устройства на сто процентов отвечают требованиям современного, удобного и безопасного города. В этом году они появятся еще в нескольких регионах», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Комплекс пешеходной навигации «Швабе» – электронный путеводитель по городу с множеством дополнительных возможностей: функциями обратной связи с полицией, аудио- и видеомониторинга окружающего пространства, вызова такси и бронирования гостиницы, зарядки мобильного устройства и подключения к бесплатному Wi-Fi. Специальное покрытие надежно защищает высокотехнологичный указатель от жары, холода и внешних повреждений.

«Сейчас мы уделяем большое внимание благоустройству Нижнего Тагила и обновлению его инфраструктуры. И такие новшества, безусловно, способствуют повышению комфортности городской среды. Уверен, что и жители, и гости Нижнего Тагила с удовольствием будут пользоваться этими новыми сервисами», – сказал Евгений Куйвашев.

В настоящее время холдинг реализует в Нижнем Тагиле программу «Светлый город». Она предполагает полную замену наружного освещения до 2042 г. К этому сроку «Швабе» обязуется построить в городе более 20 тыс. энергоэффективных светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, 700 км распределительной и 10 км питающей сетей, 10 трансформаторных подстанций. Проект запущен в 2014 г., и за это время уже установлено 4,4 тыс. опор освещения и 6,2 тыс. светильников, а также проведено 210 км сетей вдоль тагильских дорог. Результатом выполненных работ стало десятикратное увеличение иллюминации некоторых объектов.