Konica Minolta начала продажи новой линейки камер Mobotix Move в России

Российское подразделение Konica Minolta объявило о старте продаж новой линейки камер интеллектуального видеонаблюдения Mobotix Move. Серия состоит из четырех моделей со встроенным моторизованным вариофокальным объективом, высокоскоростным механическим двигателем поворота и зума (PTZ), поворотными куполами SpeedDome и видеосенсорами с широким динамическим диапазоном (WDR) с разрешением до 4 МП.

Это первые устройства компании, поддерживающие оба профиля ONVIF S и G для трансляции видео с разрешением 3 и 4 МП и частотой кадров до 30 кадр/с. Встроенная функция Smart Event обеспечивает наблюдение как внутри помещения, так и снаружи, реагирует на движение, мониторит повторяющиеся события и сбои сети, а также распознает звук. Масштабировать, фокусировать и регулировать диафрагмы объективов с автофокусом можно удаленно. Камерами также можно управлять вручную.

«Камеры Mobotix Move были созданы в ответ на пожелания заказчиков и с учетом требований компаний, осуществляющих интеграцию и монтаж оборудования, для участия в тендерах требовались стандартные продукты с функциями PTZ (поворот, наклон, масштабирование), вариофокальными линзами и широким динамически диапазоном», – сказал Сергей Бочкарев, руководитель направления Mobotix в Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Благодаря полной поддержке стандарта ONVIF камеры линейки Mobotix Move совместимы с различным программным обеспечением для управления видео и сетевыми видеорегистраторами, включая PTZ, а также аудиовыходы, выходы для мультивещания и релейные выходы, – отметил Сергей Бочкарев. – Всеми устройствами можно управлять с интегрированного веб-интерфейса в компьютерных браузерах. Также они будут поддерживаться версией Mobotix Management Center 2.0, выпуск которой планируется в конце этого года».

Каждая камера имеет встроенный слот для SD-карт, а некоторые модели – встроенную инфракрасную светодиодную подсветку. Камеры нового модельного ряда доступны в четырех видах: цилининдрическом, цилиндрическом с вандалозащищенным корпусом, фиксированным куполом и две модели высокоскоростных поворотных камер. Все камеры поддерживают питание по технологии PoE и обладают степенью защиты IP66/IK10.

Новые устройства впервые были представлены в рамках выставки технологий безопасности IFSEC в Лондоне в июне 2018 г.