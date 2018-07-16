Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией

Банк «Хоум Кредит» выдал кредит, полностью дистанционно идентифицировав клиента. Это стало возможным благодаря работе Единой биометрической системы. Россияне, зарегистрированные в ней, могут дистанционно пользоваться банковскими продуктами и услугами. В дальнейшем им будут доступны продукты и услуги и других организаций.

Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который можно оформить удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара. Уже в следующем году с использованием новой технологии можно будет оформить большинство продуктов и услуг Банка Хоум Кредит.

Онлайн-идентификация первого клиента заняла меньше минуты. После этого он смог дистанционно подписать договор на получение POS-кредита и приобрести пылесос в интернет-магазине партнера Банка Хоум Кредит. Первый кредит был оформлен в авторизованном фирменном магазине Online-samsung.ru.

До внедрения Единой биометрической системы все россияне обязательно проходили очную идентификацию во всех банках, клиентами которых они хотели стать. Теперь требуется всего один раз сдать биометрические данные, которые будут храниться в Единой биометрической системе. Сделать это можно в офисе Банка Хоум Кредит: наш сотрудник все объяснит, поможет зарегистрироваться на портале Госуслуг, примет биометрические данные - голос и изображение лица - и передаст их в Единую биометрическую систему. В дальнейшем оформлять услуги банков можно будет дистанционно, не посещая отделения и не встречаясь с их представителями.

Биометрические данные можно сдать в офисах Банка Хоум Кредит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. В ближайшее время таких офисов станет более 80, а до конца 2019 года сдать биометрию можно будет во всех отделениях Банка Хоум Кредит.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению правительства № 293-р от 22 февраля 2018 года назначен «Ростелеком». «Ростелеком» обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.