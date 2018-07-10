DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012

DEAC, Европейский оператор Private Data Centers, прошел сертификацию ISO 22301:2012 для обоих рижских дата-центров. Сертификация ISO 22301:2012 (Business Continuity Management System) является признанным стандартом на международном уровне, который считается единственной надежной основой в мире для эффективного управления непрерывностью бизнеса.

Получение сертификации в сочетании с ранее запущенным облачным дата-центром в Москве и высокоскоростным каналом передачи данных «Москва-Рига» (10 Гбит/с) с самым низким среднем временем отклика 13 мс, и облаком во Франкфурте, является одним из звеньев цепи по выстраиванию надежной системы услуг по хранению данных в Европе и России в соответствии с российским законодательством.

«Немногие дата-центры готовы подтвердить высокий уровень непрерывности знаком качества и надежности - ISO 22301:2012 сертификатом. Мы горды, что DEAC является единственным ISO 22301:2012 сертифицированным дата-центром в странах Балтии. Наши эксперты всегда готовы предоставить качественную профессиональную экспертизу и обеспечить переход в надежный дата-центр без инцидентов. При этом процесс хранения и обработки данных в европейских дата-центрах защищен в правовом смысле на самом высоком уровне» – сказал Андрис Гайлитис, генеральный директор компании DEAC.

Оба дата-центра компании DEAC в Риге получили высокую оценку сертификации ISO 22301:2012 и независимое подтверждение об использовании наиболее эффективных и быстрых способов восстановления деятельности дата-центра в случае перебоев. Областью сертификации Private Data Centers DEAC является администрирование и услуги дата-центра, включая облачные сервисы, размещение оборудования и сетевые услуги, а также выделенные серверы.

Ранее дата-центр «Рига» был сертифицирован согласно стандарту ISO 27001:2013, который гарантирует высокий уровень защиты и управления информационной безопасностью, а также по стандарту энергоменеджмента ISO 50001:2011, подтверждающему эффективное планирование и потребление энергоресурсов. Помимо стандартов ISO, DEAC является PCI DSS сертифицированным, тем самым обеспечивая клиентам надежное хранение, обработку и передачу данных платежных карт. DEAC дата-центр «Рига» является одним из крупнейших дата-центров Северной Европы и спроектирован согласно стандарту безопасности EN 50600-3.

Обработка и хранение данных в ISO 22301:2012 сертифицированном дата-центре обеспечивает клиентам необходимый высокий уровень доступности и план аварийного восстановления в случае возникновения инцидента. Это дополнительный гарант для предприятия, ведь дата-центр — это не только место хранения и обработки данных, но и резервная локация для восстановления в считанные минуты. Простои бизнеса влекут за собой существенные финансовые и репутационные потери, которые теперь можно оценить с помощью DEAC калькулятора для предприятий. От бесперебойности работы дата-центров напрямую зависит непрерывность бизнеса заказчиков, что и делает непрерывность бизнеса одним из наиболее востребованных критериев на современном рынке в комплексе с индивидуальными ИТ-решениями по защите бизнеса.