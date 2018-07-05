Burger King подключает Alipay

Burger King к Чемпионату Мира начал подключать рестораны к платежной системе Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству Burger King с группой компаний «МОБИ.Деньги», официальным партнером и эквайером платежной системы Аlipay в России.

Оплата товаров с помощью платежного мобильного приложения Alipay - удобный и привычный метод оплаты для китайской аудитории. Граждане КНР на порядок активнее граждан других стран используют мобильные телефоны. Смартфон является основным каналом получения информации и инструментом для осуществления повседневных платежей для 90% китайских потребителей. И мобильное приложение Alipay входит в тройку наиболее популярных мобильных приложений в Китае, по собственным данным постоянно пользуются этим платёжным средством более 520 млн. пользователей.

Возможность расплачиваться в ресторанах с помощью привычного платежного инструмента на китайском языке создает зону комфорта для гостей из Китая и постоянно проживающих в России граждан КНР. В первую очередь новый сервис подключается на точках Burger King в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске. В ближайшее время возможность оплачивать товары с помощью Алипэй появится у китайских посетителей Burger King по всей России.

Прием к оплате платежного приложения Alipay не перегружает кассу и не создает очередей в ресторанах быстрого питания, где так важна скорость обслуживания клиента. Оплата с помощью QR-кода значительно сокращает время совершения операции на кассе. Для туристов из Китая и граждан, проживающих в России, это привычный и удобный инструмент, позволяющий, кроме прочего, совершать покупки в национальной валюте по актуальному выгодному курсу.

Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый отметил: «Мы рады, что вместе с Alipay и «МОБИ.Деньги» смогли сделать визит в наш ресторан ещё более удобным для китайских гостей. Именно такие партнёрства позволяют нам каждый день выполнять миссию компании – быть самой любимой сетью ресторанов России».

Директор контентных проектов «МОБИ.Деньги» Екатерина Бабкина сказала: «Для МОБИ.Деньги работа с Burger King – это первый опыт подключения системы Alipay в сегменте НоReCa. Поток китайских туристов в России на сегодняшний день составляет примерно 1,5 – 2 миллиона в год и ежегодно возрастает в среднем на 15%. Поэтому мы уверены, что сервис по оплате с помощью приложения Alipay, удобный и привычный для китайцев, позволит ресторанам привлечь значительный трафик новых клиентов».

Директор по развитию бизнеса Alipay и Ant Financial в России и СНГ Богдан Задорожный отметил: «Почти 40 тыс. билетов* на чемпионат мира было куплено жителями Китая, туристический поток растёт на десятки процентов каждый год. Поэтому, как для Alipay в России, для нас приоритетной задачей стоит обеспечение комфортного пребывания туристов на территории нашей страны».