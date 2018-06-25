Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга»

Cloud4Y, корпоративный облачный провайдер, в рамках расширения линейки облачных услуг по модели IaaS представил решение, обеспечивающее для виртуального дата-центра функции маршрутизации, Firewall, NAT, DHCP, Site to Site VPN, SSL VPN-Plus, Load Balancing, High Availability, syslog — VMware NSX Edge (балансировщик нагрузки). Физически этот сервис реализуется в виде виртуальной машины, подключенной к сетям виртуального дата-центра и к внешним сетям (интернет).

Балансировщик нагрузки находится между клиентом и фермой серверов, принимающей входящий трафик сети и приложений, и распределяет трафик на нескольких серверах с использованием различных методов. Балансируя запросы приложений на нескольких серверах, балансировщик нагрузки уменьшает нагрузку на отдельный сервер и не позволяет одному серверу приложений стать единой точкой отказа, тем самым улучшая общую доступность приложений и оперативность.

Объемы трафика растут, а приложения становятся все более сложными. Услуга будет востребована среди компаний, которым необходимо обеспечить основу для создания гибких сетей, которые отвечают растущим требованиям, повышая производительность, надежность и безопасность для многих видов трафика и услуг, включая приложения.

Среди преимуществ и особенностей функциональности балансировщика нагрузки от Cloud4Y можно выделить: поддержку протоколов TCP, UDP, HTTP, HTTPS; использование алгоритмов Weighted round robin, IP hash, URI, least connection; управление SSL сертификатами; переадресация X-header для идентификации клиента; L4/L7 прозрачный режим; улучшенный монитор проверки работоспособности; устойчивость и «липкие» методы: SourceIP, MSRDP, COOKIE, SSLSESSIONID; режим «одной руки»; URL rewrite and redirection; правила приложений для продвинутого управления трафиком; поддержка IPv6; улучшенный балансировщик нагрузки CLI для устранения неполадок; включение/выключение отдельных серверов (pool members) для обслуживания.