Oppo аннонсировала презентацию нового камерофона Find X

Oppo официально объявила о презентации Find X и возрождении линейки Find, отличительной чертой которой является внедрение передовых технологий. Oppo Find X будет представлен вечером 19 июня 2018 г. в Лувре, в Париже.

Изучение фотографии – ключевое направление в исследованиях Oppo, которая вот уже несколько лет разрабатывает инновационные технологии для мобильной съемки, в том числе для камеры смартфона.

В 2017 г., на MWC, Oppo представила технологию двойной камеры с пятикратным зумом. Технология «5x Dual Camera Zoom», созданная по аналогии с перископом подводной лодки, использует широкоугольный объектив и телеобъектив. Корпус телеобъектива повторяет структуру перископа, так что объектив имеет достаточно места для масштабирования на большие расстояния с углом поворота на 90 градусов. Призма направляет свет в камеру на 90 градусов и отправляет полученную фотографию через телеобъектив, когда пользователь приближает изображение.

Благодаря перископной конструкции, двойная камера обеспечивает качественный результат, а смартфон остается все таким же тонким. Двойная камера с пятикратным зумом всего 5,7 мм в толщину, что на 10%, чем традиционные двойные линзы приближения в смартфонах.

Знаковая версия быстрой зарядки Oppo – Super VOOC была представлена на MWC 2016. Благодаря новому алгоритму импульсов низкого напряжения и батарее, разработанной Oppo, Super VOOC может в течение 15 минут полностью зарядить аккумулятор емкостью 2500 мАч.

В январе 2018 г. компания Oppo объявила о запуске пилотной программы 5G совместно с Qualcomm Technologies. Позже, 10 мая 2018, Институт глобальных исследований Oppo (Шэньчжэнь) успешно продемонстрировал видеозвонок в сети 5G с 3D-изображением.

На презентации было анонсировано трехмерное портретное изображение, созданное благодаря 3D-камере смартфона Oppo со структурированной подсветкой и прототипу 5G NR-терминала компании Qualcomm Technologies. Сеть 5G с воссозданием трехмерного изображения с помощью структурированной подсветки может предоставить потребителям технологии, которые поменяют их жизнь: Secure Payment, 3D, AR, и так далее.

Find X возрождает серию смартфонов Find и является символом постоянного развития компании. Oppo уделяет особое внимание потребностям пользователей по всему миру и стремится предоставлять инновационные возможности применения новых технологий в будущем.