«Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома

Граждане России смогут получить информацию об оказанных по ОМС медицинских услугах и их стоимости в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Национальный центр информатизации, входящий в Госкорпорацию «Ростех», обеспечил предоставление новых услуг в пилотном режиме для жителей Самарской, Новосибирской, Оренбургской областей, Красноярского края и Республики Дагестан. Жители трех из этих регионов также уже могут не выходя из дома оформить полис ОМС. До конца 2018 г. функции будут доступны во всех регионах России. Об этом было объявлено в ходе конференции ЦИПР-2018.

Дополнительная информация об оказанных в рамках полиса ОМС медицинских услугах и их стоимости теперь будет доступна в разделе личного кабинета «Мое здоровье», «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости». Услуга предоставляется бесплатно в течение 24 часов после отправки запроса. Справка об оказанных заявителю медицинских услугах в рамках программы ОМС и их стоимости поступает в электронной форме в формате pdf с возможностью сохранения на компьютере заявителя.

«Развитие в России цифрового здравоохранения, основой которого является ЕГИСЗ, уже сегодня дает конкретный практический результат – это и повышение прозрачности предоставляемых населению услуг, и возможность их дистанционного получения. Кроме этого, мы ожидаем в ближайшее время начала применения в клиниках юридически значимого документооборота, благодаря чему граждане смогут реже посещать лечебные заведения, получая часть информации не выходя из дома», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Услуга по оформлению полиса ОМС доступна на портале госуслуг в разделе «Подача заявления о выборе страховой медицинской организации». Сделав запрос в электронном виде, пользователь в течение 30 дней получит приглашение в выбранную страховую медорганизацию за получением полиса ОМС нового образца.

Появление на портале дополнительной информации обеспечивается благодаря углубленной интеграции Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), за развитие и поддержку которой также отвечает НЦИ.