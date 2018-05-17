Cloud4Y предоставил облачный сервер туроператору «Калуга-Лэнд»

Cloud4Y предоставила туроператору «Калуга-Лэнд» виртуальные вычислительные мощности по модели IaaS. Применение современных облачных технологий обеспечивает туроператору гарантию бесперебойной работы (SLA 99,982%) и возможность оплачивать расходы на ИТ-инфраструктуру по факту потребления.

«Калуга-Лэнд» - туроператор по внутреннему туризму (реестровый номер РТО 017504). Направлениями деятельности компании являются экскурсионные туры, отдых и лечение в Калуге и Калужской области, прием российских и иностранных туристов в Калуге и области, Туле, Брянске и соседних регионах, автобусные, экскурсионные, паломнические, школьные туры по России, деловой и корпоративный туризм, экскурсии и мастер-классы, культурно-образовательные и событийные программы, выездные классные часы.

Благодаря эластичности облака Cloud4Y, «Калуга-Лэнд» получает возможность оперативно и гибко настраивать свой программно-конфигурируемый дата-центр (vDC). Инфраструктура платформы строится на базе надежных решений VMware vSphere с управлением по средствам VMware vCloud Director 9.0.

Стек технологий Cloud4Y позволяет заказчику за минуты создавать или удалять нужное количество виртуальных серверов, объединять их в сети любой топологии, настраивать балансировщики и межсетевые экраны, добавлять средства защиты, арендовать лицензии и использовать необходимое системное и прикладное ПО.

Туроператор может проходить сезонные пики продаж, не испытывая проблем с нехваткой вычислительных мощностей, а в периоды сезонного спада сокращать расходы на IT. Такой подход позволяет получать услуги с высоким уровнем качества и безопасности без капитальных затрат в собственную IT-инфраструктуру.