Linxdatacenter стал первым партнером NaaS-провайдера Megaport в России

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений хранения и обработки данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, сообщил о начале партнерского сотрудничества с австралийской компанией Megaport, провайдером услуг Network as a Service (NaaS) для обеспечения доступа к ресурсам глобальных облачных провайдеров.

На площадках Linxdatacenter в России теперь можно организовать доступ к SDN-сети (программно-определяемая сеть) Megaport, оптимизирующей передачу пакетов данных по магистральным каналам связи. Благодаря ресурсам партнерской сети Megaport (около 190 дата-центров и операторов связи по всему миру), конечные пользователи получают удобный и надежный доступ к глобальным облакам AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud и Alibaba Cloud.

Конечные пользователи получают возможность развертывания корпоративной multicloud-инфраструктуры, связывая воедино унаследованные и виртуализированные компоненты ИТ-системы с элементами, размещенными в «больших облаках». Доступна и опция комбинирования нескольких глобальных облаков в одном развертывании.

«Linxdatacenter стал первой компанией на рынке России, которая с помощью Megaport предоставляет доступ ко всем глобальным облакам «под ключ». Мы обеспечиваем высокое качество связности, всю полноту возможностей работы в AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и др., настройку функционального multicloud-решения, полное документальное сопровождение, а также возможность для наших клиентов вести взаиморасчеты с российским юридическим лицом в соответствии с требованиями законодательства», – сказала коммерческий директор Linxdatacenter в Санкт-Петербурге Светлана Яковлева.

Предварительный этап сотрудничества Megaport и Linxdatacenter стартовал в июне 2017 г. В начале 2018 г. Linxdatacenter начал тестовое предоставление доступа к ресурсам глобальных облаков через сеть Megaport для двух компаний в России. На сегодняшний день сроки развертывания ИТ-ресурсов заказчиков Linxdatacenter в глобальных облаках с помощью Megaport составляют 1-3 дня.

Актуальность «больших облаков» стремительно растет. Они предоставляют удобную и экономически эффективную ИТ-среду для ведения онлайн-торговли, управления сетью географически распределенных филиалов, управления сетями операторов связи в b2b-сегменте, разработчиков приложений и HaaS-провайдеров (hardware as a service), для сервисов потоковой передачи данных, а также для анализа Big Data и Machine Learning.

«Все перечисленные направления развиваются семимильными шагами именно за счет «больших облаков». В работе с ними заключено будущее всех коммерческих ЦОДов. На текущем этапе развития рынка стоит задача оптимизации доступа ко всей полноте ресурсов AWS, Microsoft Azure и Google. Подключение к ним через Megaport является оптимальным выбором для клиентов из любых отраслей современной экономики. Linxdatacenter приглашает воспользоваться всеми преимуществами SDN-сети провайдера на свои площадки в России», – отметил директор Linxdatacenter по продуктам и инновациям, Андрей Захаров.