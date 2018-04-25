Mail.Ru Group создала на базе Tarantool платформу безналичных денежных переводов для Mastercard

Mail.Ru Group разработала для международной платежной системы Mastercard платформу денежных переводов на карты по различным идентификаторам: номеру мобильного телефона, электронной почте и аккаунтам в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Сервис полностью реализован на СУБД и сервере приложений Tarantool и облачной инфраструктуре Mail.Ru Cloud Solutions.

В партнерстве с Mastercard и по их заказу, команда Tarantool создала для банковских сервисов платформу, способную в режиме реального времени оперировать большим количеством параллельно исполняемых операций. Платформа позволяет вести безопасный двусторонний обмен информацией о банковских картах и идентификаторах пользователей в виде номера мобильного телефона, электронной почты или аккаунта в социальных сетях. Кроме того, была создана внешняя оболочка платформы и API, по которому к сервису сможет подключаться любой банк-клиент Mastercard.

Техническое решение является горизонтально масштабируемым. Архитектура Tarantool позволяет быстро разрабатывать транзакционные сервисы, так как располагает такими преимуществами, как быстрая база данных и сервер приложений, расположенные в едином адресном пространстве. Сервис исполняется в безопасной облачной инфраструктуре Mail.Ru Cloud Solutions. Проект может быстро расширяться и дополняться в соответствии с задачами заказчика.

На базе платформы банки могут реализовать для своих клиентов – держателей карт сервисы безналичных переводов по номеру мобильного телефона, электронной почте или аккаунту в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». После подключения банка к платформе пользователю достаточно будет зайти на сайт или в мобильное приложение банка и осуществить перевод в несколько кликов. При этом знать номер карты получателя не обязательно.

Первым к платформе безналичных переводов подключился Райффайзенбанк – на сайте банка держателям его карт будет доступна возможность делать переводы на карты российских банков по номеру телефона получателя средств, а также получать по номеру своего телефона переводы от держателей карт других российских банков. При переводе на телефонный номер получателю придет SMS со ссылкой на портал Mastercard, где пользователь может указать карту, на которую будет переведена сумма. У получателей переводов также будет возможность пройти регистрацию на портале Mastercard и привязать свои карты. Как и в социальных сетях, получатели смогут настроить автоматическое зачисление последующих переводов на карту.

«Мы очень рады, что крупная международная корпорация Mastercard применяет наши технологии в промышленной среде. Это подтверждение высокого уровня наших специалистов, поддержки и сервиса. В данном проекте были использованы основные сильные стороны Tarantool, включая наличие сервера приложений и системы управления базами данных в одном программном решении. Благодаря этому мы добились быстроты разработки и внедрения, получили удобство DevOps», – сказал Денис Аникин, руководитель проекта Tarantool.

«Новая платформа Mastercard – еще один современный, удобный и безопасный сервис для России, где мы работаем уже более 20 лет и куда приносим передовые инновационные платежные технологии и решения, – отметил Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России. – Сервисы безналичных денежных переводов с использованием карт получили широкое распространение и высоко востребованы в нашей стране. С новой платформой переводы будут еще удобнее как для отправителей, так и получателей. У отправителя перевода будет возможность выбрать удобный способ отправки перевода, а получателю не нужно будет сообщать свой номер карты или указывать его в сервисе каждого банка-отправителя и запоминать эту информацию. Расширяя спектр и упрощая сервисы для цифровых операций, мы способствуем росту и развитию безналичной экономики в стране».