«АйТи Капитал» завершила внедрение системы XBRL-отчетности в СК «Согласие»

«АйТи Капитал» объявила о завершении проекта по внедрению системы XBRL-отчетности в страховой компании «Согласие».

Страховая компания «Согласие» и ее дочерняя организация «Согласие-Вита» подвели итоги перехода на новый формат сдачи регуляторной отчетности. Эта работа была проделана в сотрудничестве с командой «АйТи Капитал» и при помощи ее флагманского продукта «АйТи Капитал»:XBRL». Система позволяет составлять отчетность в соответствии с новыми требованиями ЦБ РФ по XBRL и стандартами МСФО.

Нормативные требования Банка России к некредитным финансовым организациям по сдаче бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности в формате XBRL вступили в силу с 1 января 2018 года.

Анализ IT-систем формирования XBRL-отчетности, представленных на рынке, позволил специалистам СК «Согласие» выбрать оптимального исполнителя – компанию «АйТи Капитал».

Основные преимущества IT-вендора: премиум-система XBRL-отчетности собственной разработки; успешные кейсы внедренных решений в пилотной группе XBRL ЦБ РФ; реальный опыт сдачи регулятору XBRL-отчетности по новым правилам; «АйТи Капитал» - партнер фирмы «1С» в финансовом секторе со специализацией на рынке НФО и банков; опыт работы с большим объемом отчетных данных в крупнейших компаниях; в штате сертифицированные эксперты по XBRL Foundation.

«Следуя требованиям регулятора по переходу на предоставление отчетности в формате XBRL, мы сразу отказались от так называемых суррогатных форм конвертации данных. Важнейшим критерием для нас стала способность IT-системы обеспечить оперативное предоставление качественной и достоверной отчетности. Мы подбирали исполнителя с серьезным опытом и максимально работающим комплексным решением. Опыт успешных внедрений XBRL и постоянное развитие компании «АйТи Капитал» в сфере современных систем автоматизации учета НФО в очередной раз подтвердились уже в ходе работы», - сказала главный бухгалтер СК «Согласие» Ольга Фурсова, куратор проекта внедрения системы XBRL-отчетности.

На старте проекта эксперты «АйТи Капитал» развернули прототип системы XBRL-отчетности и интегрировали его бухгалтерскую систему ЕПС.

Процесс настройки системы осложнялся периодическими изменениями версий таксономии ЦБ РФ, но команда оперативно актуализировала таксономию ЦБ РФ для субъектов страхового дела, обновляя программное обеспечение в считанные дни.

Для получения большого объема надзорной и статистической информации был реализован механизм интеграции, который обеспечил перенос данных в условиях серьезных ограничений по времени. Одновременные работы по настройке и тестированию вспомогательных процессов позволили заказчику сэкономить ресурсы и оптимизировать работу.

Загрузка данных для БФО (Бухгалтреская Финансовая Отчетность) осуществлялась с регистров бухгалтерского учета при помощи функциональной подсистемы «АйТи Капитал:XBRL для Бухгалтерии».

В результате совместной работы СК «Согласие» и «АйТи Капитал» цели проекта полностью достигнуты – сформирована отчетность в стандартах XBRL и МСФО.

Основные задачи, выполненные «АйТи Капитал»: объединение системы «АйТи Капитал: Регуляторная отчетность и XBRL» с системой бухгалтерского учета на ЕПС заказчика; загрузка и актуализация таксономии ЦБ РФ для субъектов страхового дела; анализ и выбор различных таксономий для МСФО; обучение рабочей группы СК «Согласие» и СК «Согласие-Вита» для настройки и дальнейшей работы с системой «АйТи Капитал: Регуляторная отчетность и XBRL»; консультации и техническая поддержка во время проекта внедрения системы XBRL, предоставление учебных материалов и инструкций; перенос системы из облака «АйТи Капитал» в среду СК «Согласие».

Создан и настроен высокопроизводительный механизм интеграции с внешними системами-источниками надзорных и статистических данных; обеспечена быстрая загрузка большого объема данных в ограниченное время.