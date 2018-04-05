Реестр отечественного ПО пополнился системой поддержки принятия врачебных решений

Информационная система Galenos, разработанная петербургской компанией «Техлаб», включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России. Комплексная разработка вошла в перечень по двум классам продуктов: «Системы управления процессами организации» и «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Galenos — система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на базе медицинских стандартов. Технология, созданная командой «Техлаб», дает возможность переносить в базу знаний Galenos оцифрованные и структурированные клинические рекомендации, а также еще ряд медицинских документов по ряду нозологий. Лечащий врач видит в системе результаты лабораторных анализов по каждому случаю, выбирает схему лечения в соответствии с клиническими рекомендациями из авторитетного источника по каждому диагнозу и осуществляет маршрутизацию пациента. Выбранная схема фиксируется в Galenos, на основании чего осуществляется планирование потребности в фармацевтических препаратах.

На сегодняшний день система поддерживает 684 схемы лечения заболеваний, относящиеся к 137 различным нозологиям. Встроенный аналитический модуль позволяет формировать сводные отчеты по пациентам, заболеваниям и качеству оказанной помощи. Система может быть как установлена в отдельных медицинских организациях, так и служить одним из сервисов регионального сегмента ЕГИСЗ.

В 2018 г. Galenos проходит апробацию в Институте онкологии имени Н.Н. Петрова, где тестируется на наиболее распространенной форме онкозаболеваний — раке молочной железы.

«Мы разрабатывали систему не только для лечения раковых больных: она применима для гематологов, ревматологов, эндокринологов и других специальностей, где важен период лечения и соблюдение сроков лекарственного обеспечения пациентов. Для этого мы привлекли около 100 врачей разных специализаций, которые помогают нам профессионально оцифровывать медицинские стандарты и делать интерфейс удобным для докторов», — подчеркивает Александр Шаповалов, коммерческий директор компании «Техлаб», разработчика Galenos.

Реестр отечественного ПО ведется Министерством связи и массовых коммуникаций с 2016 г. с целью усиления использования российской ИТ-продукции органами государственной власти, а также поддержки правообладателей российских программных продуктов. На сегодняшний день в реестре более 4,3 тыс. информационных систем. На первом заседании Экспертного совета по российскому программному обеспечению, прошедшем 4 апреля 2018 г., глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал реестр «действенным инструментом в поддержке отечественных ИТ-компаний».